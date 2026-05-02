"رباعية" لجياد الإمارات في مهرجان «الغينيز» الإنجليزي

واصلت جياد الإمارات تألقها على المضامير الإنجليزية، بعدما حققت، اليوم السبت، أربعة انتصارات من أصل تسعة أشواط أُقيمت ضمن ثاني أيام مهرجان «الغينيز» الإنجليزي، الذي انطلق أمس على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ويُختتم غداً الأحد.

وجاء أبرز الانتصارات عبر المهر «باو إيكو»، بشعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب جورج بوجي، بتتويجه بلقب سباق «2000 غينيز» الإنجليزي، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن الثلاث سنوات من الفئة الأولى (جروب 1) لمسافة 1600 متر عشبي، والذي أُقيم في الشوط الخامس والرئيس.

واستهلت الانتصارات الإماراتية مع المهر «أزرنيجان»، المملوك لمحمد السبوسي، بفوزه بلقب الشوط الثالث «بيتفريد سوفولك ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق لفئة «التكافؤ»، لمسافة 1800 متر عشبي.

وتواصلت الانتصارات بتتويج المهر «فالفيت ريتم»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب شارلي جونسون، بلقب الشوط الثامن، المخصص للخيول التي حققت فوزاً واحداً فقط في مسيرتها، لفئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر عشبي.

وجاء رابع الانتصارات الإماراتية عبر المهر «سبانيش فويس»، المملوك لسعيد سهيل، بفوزه بلقب الشوط التاسع والأخير «ناشيونال ستود هانديكاب»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق لفئة «التكافؤ»، لمسافة 1600 متر عشبي.