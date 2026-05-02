«باو إيكو» يهدي الإمارات اللقب الـ13 في سباق «2000 غينيز» الإنجليزي

تُوّج المهر غير المهزوم «باو إيكو»، بشعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب جورج بوجي، بطلاً لسباق «2000 غينيز» الإنجليزي، المخصص للمهور في سن الثلاث سنوات من الفئة الأولى (جروب 1) لمسافة 1600 متر عشبي، والذي أقيم اليوم على مضمار «نيوماركت» في ثاني أيام مهرجان «الغينيز» البريطاني العريق.

وأهدى «باو إيكو» ملاك الخيل في الإمارات اللقب الـ13 تاريخياً في سباق «2000 غينيز» الإنجليزي، الذي تعود انطلاقته الأولى إلى عام 1809، كما منح الإمارات الحفاظ على اللقب الكلاسيكي للعام الثالث على التوالي، بعد تتويج ممثلي فريق «غودولفين» بلقبي النسختين الماضيتين عبر «نوتابل سبيش» و«رولينغ كورت» في عامي 2024 و2025.

ورفع «باو إيكو» رصيده إلى أربعة انتصارات في مسيرته التي انطلقت صيف العام الماضي، محققاً لقبه الأول في سباقات الفئة الأولى (جروب 1) الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وقاد الفارس بيلي لوغان المهر «باو إيكو» إلى خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و59 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول على صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي «غستاد»، بإشراف المدرب أيدن أوبراين وقيادة الفارس ريان مور.

وحلّ ثالثاً المهر «ديستانت ستورم» بشعار فريق «غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، ليواصل ممثلو الإمارات تألقهم في السباق الكلاسيكي العريق.