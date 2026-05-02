ساشا: كأس «المحترفين» و«درع التحدي» تُزيّنان موسم الوحدة

أعرب لاعب الوحدة ساشا إيكوفيتش عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على العين في نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن التتويج باللقب جاء بعد مباراة قوية وصعبة حتى اللحظات الأخيرة، وأن الفريق نجح في حسم المواجهة بفضل التركيز والانضباط والعمل الجماعي داخل الملعب طوال دقائق اللقاء، مشدداً على أن فوز الوحدة بلقبي كأس رابطة المحترفين ودرع التحدي الإماراتي القطري يزينان موسم الفريق ويعوضان نسبياً خسارة الفريق لألقاب الدوري وكأس رئيس الدولة والخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال ساشا لـ «الإمارات اليوم» إن الفوز الانتصار كان مستحقاً لفريق الوحدة، مشدداً على أن «العنابي» لم يلعب من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح، مبيناً أن اللاعبون قدموا أداءً قوياً أمام منافس كبير، موضحا أن الفريق دخل المباراة بعقلية واضحة تقوم على التوازن بين الدفاع والهجوم، مع التركيز على تقليل الأخطاء وعدم منح الخصم فرصًا سهلة للتسجيل، وهو ما ساعد على إبقاء المواجهة متقاربة حتى النهاية.

وأضاف: «في الشوط الثاني كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة، ونجحنا في الوصول إلى مناطق الخطورة أكثر من مرة، وخلقنا فرصا كان يمكن أن تُترجم إلى أهداف، لكن في النهاية المباراة كانت مغلقة وصعبة جداً، وكل تفصيلة صغيرة كانت قادرة على تغيير النتيجة».

وتابع: «كنا نعلم أن المباراة ستكون متوازنة، وأنها قد تذهب إلى تفاصيل دقيقة أو حتى إلى ركلات الجزاء، لأن طبيعة النهائيات دائمًا ما تكون مختلفة، حيث لا يوجد مجال كبير للمخاطرة، وكل فريق يحاول تجنب الخطأ أولاً قبل البحث عن التسجيل».

وأردف: «الذهاب إلى ركلات الجزاء كان سيناريو صعباً، لأن هذه المرحلة تعتمد على التركيز العالي والحظ في نفس الوقت، وفي النهاية تمكنا من التعامل مع الموقف بشكل جيد، ونجحنا في استغلال اللحظة لصالحنا رغم صعوبة الموقف».