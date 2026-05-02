انطلاق أول بطولة لرياضة الموانع في الإمارات

في خطوة نوعية لتعزيز رياضة الخماسي الحديث وتوسيع قاعدة ممارسيها، أعلن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث عن تنظيم أول بطولة رسمية لرياضة الموانع داخل دولة الإمارات، وذلك تحت مظلة الاتحاد وبالتعاون مع الجهات الرياضية المعنية.

وتقام البطولة يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 في نادي مليحة الرياضي، بمشاركة مفتوحة لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، في إطار سعي الاتحاد لنشر هذه الرياضة الحديثة وتعزيز حضورها على المستوى المحلي.

وتحظى البطولة بدعم من وزارة الرياضة، ممثلة في لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، حيث يأتي هذا الدعم في إطار الاهتمام بتطوير المواهب الرياضية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في رياضة الخماسي الحديث.

وعلى هامش افتتاح البطولة، سيشهد الحدث تدشين مسار الموانع لأول مرة داخل الدولة، في إنجاز يعكس التوجه الاستراتيجي للاتحاد نحو تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة للرياضيين.