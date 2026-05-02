«شاهين» يحصد فضية دولية موناكو لسباعيات الرجبي

أحرز فريق شاهين التابع لاتحاد الإمارات للرجبي المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة موناكو الدولية لسباعيات الرجبي التي استضافتها موناكو، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام فريق سيفنتيز بطل فرنسا بنتيجة 14-35، ليختتم الفريق مشاركة مميزة قدم خلالها مستويات قوية ومشرفة.

كان فريق شاهين قد نجح في تصدر المجموعة الثانية بالدور التمهيدي بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، حيث افتتح مشواره بالفوز على فريق موناكو بنتيجة 14-12، ثم تغلب على فريق سيفينز لاندز بنتيجة 26-17، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على فريق وامباتز بنتيجة 33-17، ليتربع على صدارة المجموعة الثانية ويتأهل إلى المباراة النهائية، وفق نظام البطولة الذي يمنح بطاقة التأهل لمتصدر كل مجموعة.

وقاد الفريق في البطولة الجهاز الفني بقيادة خلدون المليح، والمدرب المساعد يوسف شاكر، ونزار مهران مدير الفريق، حيث لعب الجهاز الفني دوراً بارزاً في تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً طوال منافسات البطولة.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي أن بطولة موناكو الدولية جاءت على مستوى فني قوي للغاية، وشهدت منافسة شرسة بين جميع الفرق المشاركة، وهو ما منح فريق شاهين فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرات أمام مدارس مختلفة في لعبة الرجبي. وأضاف أن نجاح الفريق في تحقيق الفوز بجميع مباريات الدور الأول وتصدر مجموعته عن جدارة يعكس حجم العمل الكبير الذي تم خلال الفترة الماضية، ومدى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب الروح القتالية والانضباط داخل الملعب.