خاص لـ«الإمارات اليوم»: إيقاف لاعبي العين والوحدة كاكو ومنصور بعد أحداث نهائي كأس «المحترفين»

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب فريق العين، الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، ولاعب الوحدة منصور صالح، تعرّضا للإيقاف مباراتين على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، والذي انتهى بتتويج «العنابي» باللقب.

وكشفت مصادر لـ«الإمارات اليوم» أن تقرير الحكم الروسي سيرغي تضمن بطاقة حمراء مباشرة لكل من كاكو ومنصور صالح، رغم عدم إشهارها داخل أرضية الملعب، حيث جرى تدوينها لاحقاً بسبب الأحداث التي وقعت عقب نهاية اللقاء.

وقد يرتفع عدد مباريات الإيقاف في حال تمت إحالة الأحداث إلى لجنة الانضباط، التي تملك صلاحية تشديد العقوبات وفقاً لتقرير الحكم والمراقب.

وبدأت شرارة التوتر مباشرة بعد صافرة النهاية، حين توجّه لاعب الوحدة عبدالعزيز البلوشي نحو لاعبي العين للاحتفال بالقرب منهم، في مشهد أثار ردود فعل غاضبة، إذ اندفع المغربي سفيان رحيمي لإبعاده، لتتطور اللقطة سريعاً إلى اشتباك بالأيدي.

ومع تصاعد التوتر، فقدت الأجواء هدوءها داخل أرضية الملعب، حيث تدخل عدد من لاعبي الفريقين في الاشتباكات، وفي خضم ذلك، دخل كاكو في مشادة مباشرة مع منصور صالح، أسفرت عن إصابته بجرح في الفم.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ شهدت اللحظات التالية دخول عدد من اللاعبين البدلاء إلى أرضية الملعب، ما وسّع دائرة الاشتباكات، قبل أن تتدخل الأجهزة الإدارية والفنية لاحتواء الموقف وفض النزاع تدريجياً.

وكان الوحدة قد تُوّج بلقب البطولة بعد فوزه على العين بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.