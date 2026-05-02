تاديتش: لاعبو العين "صغار" في نادٍ كبير

وجه لاعب الوحدة دوشان تاديتش انتقادات قوية إلى بعض لاعبي العين بعد نهاية نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما غادروا أرض الملعب ولم يشاركوا في مراسم التتويج.

وقال تاديتش إنه: "ما حدث لا يعكس الروح الرياضية، إذ أنهم لاعبون صغار في نادٍ كبير، وهذه التصرفات لا تليق بقيمة الحدث".

وأكد احترامه الكامل لمدرب العين وأعضاء الجهاز الفني، إلى جانب قائد الفريق خالد عيسى، مشيدًا بما أظهروه من احترافية وتعامل راقٍ بعد نهاية اللقاء، في مشهد يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد الفوز على العين بركلات الترجيح، مؤكدًا أن الفريق خاض مباراة صعبة أمام منافس قوي ونجح في حسمها بفضل التركيز والروح القتالية حتى اللحظة الأخيرة.

وأضاف أن هذا اللقب يحمل قيمة خاصة للفريق، خاصة أنه جاء في مباراة نهائية مليئة بالضغوط، مشيرًا إلى أن اللاعبين التزموا بالتعليمات وقدموا أداءً يعكس شخصية الوحدة في المواجهات الكبرى.