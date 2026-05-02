زايد الحمادي: التتويج بكأس المحترفين دفعة وحداوية للمستقبل

قال حارس الوحدة زايد الحمادي، إن تتويج فريقه بكأس رابطة المحترفين لكرة القدم على حساب العين، أمس، بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي 0-0) على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، يمثل تعويضاً مهماً لجماهير الوحدة بعد موسم شهد خسارة أكثر من بطولة، مشيراً إلى أن «الفريق مرّ بظروف صعبة خلال الموسم إلا أن هذا اللقب سيشكل دفعة معنوية قوية للمستقبل».

وأضاف في تصريحات صحافية عقب المباراة: «جماهير الوحدة لعبت دوراً محورياً في دعم الفريق خلال المباراة والتتويج باللقب»، موضحاً أن «الحضور الجماهيري والثقة المستمرة في اللاعبين كان لهما تأثير كبير، رغم تذبذب النتائج خلال الموسم، ما منح اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم في النهائي».

نجح الوحدة في فك الشراكة مع العين في سجل المواجهات النهائية التي جمعتهما عبر مختلف البطولات، بعد أن حصد كل فريق أربعة انتصارات في ثماني مواجهات، وذلك عقب تتويج الوحدة بلقب كأس المحترفين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وجاء تتويج الوحدة بعد مباراة نهائية قوية مساء الجمعة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، في مواجهة اتسمت بالحذر والانضباط التكتيكي من الجانبين، مع صعوبة واضحة في الوصول إلى الشباك طوال فترات اللقاء.

وامتدت الإثارة إلى ركلات الترجيح، حيث تعامل لاعبو الوحدة بثبات مع لحظات الحسم، قبل أن يحسموا اللقب بنتيجة 4-2، ليضيفوا بطولة مهمة إلى خزائن النادي، بعد موسم شهد توديع منافسات الدوري وكأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وبرز الحارس زايد الحمادي كأحد أبرز نجوم النهائي، بعد أن تألق بشكل لافت في ركلات الترجيح وتصدى لركلتين، ليقود الوحدة إلى التتويج باللقب ويمنحه أفضلية الحسم في اللحظة الفاصلة، مؤكداً حضوره القوي في واحدة من أهم مباريات الموسم.

من جهته، أكد قائد الوحدة، السوري عمر خريبين أن «الفريق كان يستحق أكثر من لقب في الموسم الحالي»، مشيراً إلى أن «كأس المحترفين يُعد أقل ما يمكن تقديمه للجماهير وإدارة النادي التي دعمت الفريق طوال الموسم».

وقال في تصريحات بعد المباراة: «الوحدة استحق الصعود إلى منصة التتويج بعد أن نفذ اللاعبون تعليمات المدرب حسن العبدولي بشكل مميز».

وأضاف: «دخلنا اللقاء بتركيز عالٍ، ما قلّل من الأخطاء خصوصاً في الخط الخلفي، رغم الفرص التي سنحت للعين، إلى جانب فرص لنا لم تُستغل، وفي النهاية اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، وسعيد أن الحسم كان لصالحنا».

العبدولي يدخل تاريخ «أصحاب السعادة»

دخل المدرب حسن العبدولي تاريخ نادي الوحدة «أصحاب السعادة» من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول مدرب وطني يقود الفريق إلى التتويج بلقب في تاريخه، بعدما سبق للنادي أن حقق 18 لقباً تحت قيادة مدربين أجانب.

كما بات العبدولي ثاني مدرب وطني يظفر بلقب كأس المحترفين بعد المدرب مهدي علي مع شباب الأهلي، ليضيف اسمه إلى قائمة المدربين المواطنين الذين نجحوا في تحقيق هذه البطولة.