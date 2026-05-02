سعيد مبارك: التتويج استحقاق طبيعي لنادٍ بحجم الوحدة

أكد عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، سعيد مبارك، أن تتويج «العنابي» بكأس المحترفين على حساب العين في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي 0-0)، أمس، يُعد «استحقاقاً طبيعياً لنادٍ بحجم وتاريخ الوحدة»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يعكس مكانة النادي وما يملكه من رصيد حافل بالبطولات».

وقال في تصريحات صحافية: «هذه البطولة تمثل نقطة انطلاق مهمة للبناء عليها في الموسم المقبل، وإدارة النادي ستبذل أقصى الجهود لتجاوز كافة العقبات التي حالت دون تحقيق طموحات أكبر خلال الموسم الحالي».

وأشار إلى أن «قرار اختيار المدرب حسن العبدولي لقيادة الفريق كان موفقاً، نظراً لخبرته في الدوري».