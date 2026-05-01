مدافع الوحدة ساشا: كنا مستعدين لكل سيناريوهات مباراة العين

أعرب مدافع الوحدة ساشا عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن فريقه كان مستعداً لكافة سيناريوهات المباراة النهائية.

وقال ساشا في تصريحات عقب الفوز على العين، الجمعة، بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي 0-0): "إن الفوز تحقق بعد مواجهة صعبة أمام فريق قوي"، مشيراً إلى أن "حظوظ الفريقين كانت متساوية رغم بعض الترشيحات التي صبّت لمصلحة العين".

وأضاف: "كنا نؤمن بقدرتنا على الفوز، فالمباريات النهائية دائماً ما تكون متكافئة، والحظوظ فيها متساوية بين الطرفين، لكننا نجحنا في حسمها في النهاية، وهو ما يجعلنا في غاية السعادة".

وأوضح أن "التتويج يحمل أهمية خاصة للفريق، في ظل موسم شهد تذبذباً في النتائج، لكنه يُعد إنجازاً مهماً للجماهير واللاعبين على حد سواء، وسيساهم في منح الجميع دفعة معنوية إيجابية".

وأشار ساشا إلى أن "هذا الإنجاز سيمنح الفريق دفعة قوية، خاصة مع تبقي عدد من المباريات، ما يفرض ضرورة إنهاء الموسم بنفس الروح لحصد أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا".

وأكمل أن "الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق المزيد من النجاحات"، مؤكداً أن "هذه المجموعة قادرة على حصد أكثر من لقب وليس الاكتفاء ببطولة واحدة فقط".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "هذا التتويج يجب أن يكون دافعاً قوياً للموسم المقبل، من خلال تعزيز الثقة والاستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الألقاب".