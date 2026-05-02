سبيت خاطر: أخذت سيارة هدية من قطب عيناوي بعد الفوز على الوحدة 2003

كشف نجم نادي العين والمنتخب الوطني الأسبق، سبيت خاطر، عن واقعة مثيرة تُعدّ من أبرز محطات مسيرته الكروية، عندما قاد «الزعيم» للتتويج بلقب كأس السوبر لموسم 2002-2003، عقب فوزه على نادي الوحدة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الشارقة، وترك خلالها بصمة حاسمة بتسجيله هدفين.

وكشف خاطر عن تفاصيل تلك الأمسية، عندما تلقى وعداً خاصاً قبل اللقاء بالحصول على مكافأة مميّزة في حال تحقيق الفوز، تمثّلت في سيارة من طراز العام نفسه، من موديل «BMW-X5»، الأمر الذي منحه دافعاً إضافياً داخل أرض الملعب، إلى جانب رغبته الأساسية في إسعاد جماهير النادي.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»، بمناسبة إقامة مباراة الكلاسيكو بين العين والوحدة التي جرت أمس، إن المباراة التي خاضها عام 2003 لم تكن عادية، بل حملت أبعاداً نفسية ومعنوية كبيرة، في ظل طبيعة المواجهات التقليدية بين العين والوحدة، والتي في الأغلب تسبقها أجواء تنافسية تسهم في صناعة الفارق خلال اللقاء.

وأضاف أنه تلقى اتصالاً قبل المباراة بأيام عدة من أحد أقطاب نادي العين (من دون أن يسميه)، وعده خلاله بالحصول على هدية سيارة BMW X5 في حال التتويج بلقب السوبر، مؤكداً له جدية الوعد من خلال مطالبته بالتوجه إلى وكالة السيارات المعنية والتواصل معه لتسهيل إجراءات الاستلام.

وأشار خاطر إلى أنه عقب نهاية المباراة، بدأ يستوعب تفاصيل الوعد، وتوجه إلى وكالة السيارات وبادر إلى الاتصال بالقطب العيناوي كما وعده، وفوجئ سبيت بأن القطب العيناوي رد عليه بأن السيارة موجودة وتم إيصالها إلى منزله ولونها أبيض، إلى جانب هدية أخرى تمثّلت في هاتف محمول، معتبراً أن تلك اللفتة جعلت المناسبة أكثر خصوصية، وظلت راسخة في ذاكرته حتى اليوم.

وأوضح أن هذه اللحظات لم تقتصر على كونها مكافآت مادية، بل عكست تقديراً معنوياً كبيراً يُجسّد العلاقة الوثيقة بين اللاعبين ومحبي النادي، وهي العلاقة التي كانت تسهم في تجديد دوافع اللاعبين لتحقيق البطولات، لاسيما خلال تلك الفترة التي شهدت تتويج العين بأول ألقابه القارية.

وتطرّق خاطر إلى مسيرته مع العين، التي امتدت لنحو عقدين من الزمن منذ انضمامه في سن مبكرة وحتى عام 2007، مؤكداً أن النادي مثّل له نقطة انطلاق حقيقية في عالم كرة القدم، إذ بدأ مشواره مع الفريق الأول في سن 17 عاماً، في تجربة يصفها بأنها حافلة بالإنجازات والذكريات التي يحرص على مشاركتها مع الجماهير ووسائل الإعلام اعتزازاً بها.

