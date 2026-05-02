«أبيض الناشئين» يُدشّن طموحه الآسيوي بمواجهة كوريا 6 مايو

يرفع منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم وتيرة استعداداته لخوض غمار نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من الخامس إلى 22 مايو الجاري، ويطمح «الأبيض» الصغير إلى حجز بطاقة العبور عن المجموعة الثالثة القوية، التي تضم إلى جانبه كلاً من كوريا الجنوبية، واليمن، وفيتنام.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الكوري الجنوبي يوم الأربعاء المقبل، على الملعب «ب» في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويدخل أبناء المدرب الوطني، ماجد سالم، البطولة بجاهزية فنية وبدنية عالية، بعد سلسلة من المحطات الإعدادية الناجحة، كان آخرها الفوز الودي المعنوي على منتخب طاجيكستان بهدف من دون رد. وسبق هذا الفوز برنامج إعداد مكثّف شمل معسكراً خارجياً في تايلاند خلال شهر أبريل الماضي، خاض خلاله الفريق ثلاث تجارب ودية، سبقه تجمع داخلي في مدينة العين في فبراير، ما منح الجهاز الفني فرصة كاملة للاستقرار على القائمة النهائية وأسلوب اللعب.

وتُعول الجماهير الإماراتية على هذا الجيل الشاب لتقديم صورة مُشرّفة تعكس تطور كرة القدم في المراحل السنية، والمنافسة بقوة على مراكز متقدمة في المحفل القاري.

■ جدول مباريات المنتخب

الأربعاء 6 مايو

الإمارات × كوريا الجنوبية (9:30 مساءً).

الأحد 10 مايو

الإمارات × اليمن (8:30 مساءً).

الأربعاء 13 مايو

الإمارات × فيتنام (9:00 مساءً).

إعلان قائمة المنتخب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات للناشئين في كرة القدم بقيادة المدرب ماجد سالم، اختيار القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعباً استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2026 تحت 17 عاماً، وضمت القائمة: في حراسة المرمى مبارك أحمد حمد، وسلطان جوهر علي، وجوشا بنتلي. وضمت اللاعبين: محمد عبدالرحمن موسى، وعبدالله عوض سعيد، وسلطان قاسم محمد، وبطي خميس مطر، وعبدالرحمن وليد الكاس، وعلي حمد خميس، وجوهانس وايمر، وفارس علي عبدالله، وسالم جمال محمد، وحسين يوسف أنور، وسلطان ناصر بخيت، وسعود يعقوب الدرعي، وجابريل الخوري، وحمزة سويد، وعلي حسن حسين، وآدم محروس، وسالم فهد الظنحاني، وعيسى أحمد البلوشي، ومحمود بدر، وجادين إيتيبا.