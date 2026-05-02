جمعة الغيلاني: طموحي «العالمية».. والجوجيتسو طريقي لرفع عَلَم الإمارات

كشف جمعة ناصر الغيلاني، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن طموحه الكبير في تكريس مسيرته لخدمة الرياضة الإماراتية، واضعاً نصب عينيه اعتلاء منصات التتويج الدولية، ورفع عَلَم الدولة عالياً في المحافل الكبرى. وأكّد الغيلاني أن هدفه يتجاوز الفوز بالميداليات ليُشكّل قصة مُلهِمة تجمع بين الشغف الرياضي والتميّز المهني والدراسي.

وقال الغيلاني لـ«الإمارات اليوم»: «رسمت طموحي بمساعدة عائلتي ومدرستي وجميع المدربين الذين أشرفوا على تدريبي في مختلف الرياضات، إذ أؤمن بأن الحياة يجب أن تكون مثمرة بالعطاء ومملوءة بالإنجازات، وأن النجاح يبدأ منذ الأعمار المبكرة انطلاقاً نحو القمة، وحلمي الأكبر هو تمثيل الإمارات في البطولات العالمية، واعتلاء منصات التتويج، في رياضة الجوجيتسو، إلى جانب التميّز في حياتي الوظيفية، وطموحي تحديداً أن أفوز بميدالية عالمية، وأن أكون مُلهِماً للمواهب في رياضات الدفاع عن النفس».

وأضاف: «البداية كانت مع كرة القدم كهواية، تعلمت فيها معنى الفريق والروح الواحدة، لكنني كنت أبحث عن تحدٍ مختلف يختبر قدراتي الفردية، وهو ما وجدته في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي يُمثّل بيئة رياضية مثالية، تعلمت فيه أن القوة ليست فقط في الجسد، بل في الانضباط والعزيمة».

وأضاف: «خضت أيضاً تجربة في السباحة، وعلى الرغم من مهارتي فيها وتحقيقي ميداليات برونزية، فإنني وجدت أن طريقي الحقيقي نحو النجاح سيكون في الجوجيتسو، وأطمح إلى الوصول للعالمية، بعد أن أحرزت نحو 10 ميداليات في مسابقات محلية مختلفة في رياضات عدة، منها ذهبية، وفضيتان، وسبع برونزيات».

وتابع: «ممارستي للجودو والجوجيتسو معاً منحتني تنوعاً في المهارات، وجعلتني أكثر ثقة وشمولية، كما نقلت هذا الشغف إلى ساحة التنافس، وحققت مراكز متقدمة في البطولات، وتعلمت في هذه الرياضات أن التغلب على الصعاب فن، وأن احترام الخصم جزء من الفوز، وأن خسارة النزالات تقودني لاحقاً إلى انتصارات عديدة».

وقال: «التحدي الأكبر لم يكن في الرياضة فقط، بل في التوفيق بينها وبين الدراسة، لكنني حرصت على الحفاظ على تفوقي الدراسي، مؤمناً بأن النجاح لا يكتمل إلا بالتوازن بين العقل والجسد».

واختتم الغيلاني حديثه قائلاً: «أنا ممتن لكل من دعمني، من مدربيّ في النادي إلى عائلتي وأصدقائي، ورسالتي لكل شاب: يمكنك أن تكون بطلاً في الرياضة، وناجحاً في دراستك إذا امتلكت الإرادة. رحلتي مستمرة وطموحي بلا حدود».

من جهته، قال مدرب الجودو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، التونسي الهادي الجوادي: «جمعة الغيلاني موهبة تتمتع بمستقبل مميّز، خصوصاً لما يتصف به من التزام دقيق بمواعيد التدريب، وتنفيذ التعليمات الفنية».

وأضاف: «اكتشفت اللاعب بنفسي واستقطبته لممارسة الجودو إلى جانب الجوجيتسو، بعد أن شاهدت شغفه الكبير بالتطور في الأداء الفني، ورغبته في أن يصبح بطلاً، إضافة إلى حرصه على مناقشة المدربين وزملائه بعد التدريبات فيما يخص الجوانب الفنية. نتمنى له التوفيق، وإدارة النادي تحرص على دعم جميع أبنائها المتفوقين».