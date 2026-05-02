«دايموند جيم إيه إيه» بطل المحطة الأميركية لكأس رئيس الدولة للخيول

حقق الجواد «دايموند جيم إيه إيه» إنجازاً مميزاً بتتويجه بطلاً للمحطة الأميركية من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في نسختها الـ33، أول من أمس، على مضمار «تشرشل داونز» العريق في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع «ديربي كنتاكي»، أحد أعرق سباقات الخيل وأرفعها شأناً في العالم.

وشهدت المحطة الأميركية نجاحاً لافتاً من خلال إدراجها ضمن فعاليات «ديربي كنتاكي»، وسط حضور جماهيري استثنائي تجاوز 60 ألف متفرج، وصدى إعلامي أميركي ودولي واسع، ما يؤكد المكانة المرموقة التي بلغتها السلسلة على الساحة الدولية، وقدرتها على الارتقاء بسباقات الخيل العربية الأصيلة إلى مصاف كبرى الفعاليات العالمية.

وقدّم الجواد «دايموند جيم إيه إيه»، المنحدر من نسل «بيرنينغ ساند × تراميس بيرل»، والمملوك لبيتي وجوزيف جيليس، وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريز، وبقيادة الفارس العالمي إيراد أورتيز جونيور، أداءً متميزاً فرض من خلاله حضوره في مجريات السباق، قبل أن يحسم اللقب عند خط النهاية بزمن بلغ 2:18:11 دقيقة.

وتصدر البطل مجريات السباق حتى الاقتراب من المنعطف الأخير، حين فاجأته الفرس «آر بي بادونكادونك» باندفاعها، غير أنه استعاد زمام المبادرة بذكاء، وانطلق بقوة ليحسم اللقب لمصلحته، محتفظاً بالتاج للعام الثاني على التوالي.

وحلت الفرس «آر بي بادونكادونك» في المركز الثاني، وهي من نسل (آر بي بيرن × ريتش كينجا)، ومملوكة لـ«ذات الرمال»، بإشراف المدرب جيرنستو توريز، وبقيادة الفارس إرنستو فالدير جيمينيز. وجاء «هاي كانتري» ثالثاً، وهو من نسل (مجد العرب × تي إم مدام)، ومملوك لنيكول روجيري وأندريه روجيري، بإشراف المدربة نيكول روجيري، وبقيادة الفارس جويل روزاريو، في سباق اتسم بالقوة والتكافؤ بين نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل في أميركا.