فهد حديد: مكاني في «المحترفين».. وأطمح إلى تمثيل المنتخب تحت قيادة كوزمين

أكد لاعب نادي مصفوت، فهد حديد، أن طموحاته الكروية لاتزال تمتد للعودة إلى دوري المحترفين (دوري الأضواء)، مؤكداً أن الخبرة التي اكتسبها من اللعب لأندية القمة في الدولة، مثل الشارقة والوصل والنصر والعين، تؤهله للعطاء لسنوات إضافية.

أوضح حديد (32 عاماً) في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن وصول اللاعب سن الـ30 يمثل ذروة النضج الكروي والميداني، مشيراً إلى أن اللاعب الملتزم بإمكانه الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ37، وربما الـ40. وقال: «ثقتي بقدراتي الفنية بلا حدود، وأسعى لإثبات وجودي مجدداً في دوري المحترفين حال حصولي على الفرصة المناسبة التي تلبي طموحاتي».

واستذكر حديد بفخر الإشادة التي تلقاها من الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، مدرب الوصل السابق، الذي تنبأ له بمستقبل بارز في الكرة الإماراتية.

وعن وجهته المقبلة، كشف حديد عن رغبته في خوض تجربة جديدة مع أحد أندية أبوظبي، عازياً ذلك إلى نجاح تجربته السابقة مع نادي العين.

وفيما يتعلق بالمنتخب الوطني، تمنى حديد التوفيق لـ«الأبيض» في مرحلته القادمة تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، معرباً عن أمله في الحصول على فرصة لتمثيل المنتخب، ومؤكداً قدرته على العودة مجدداً إلى صفوف المنتخب لتقديم خبرته الطويلة الممتدة في دوري المحترفين والدرجة الأولى، إضافة إلى المنتخب الوطني.

وحول إخفاق المنتخب الأول في التأهل لمونديال 2026، شدد حديد على ضرورة بدء التحضير من الآن لتصفيات مونديال 2030 لضمان الوجود في العرس العالمي.

وعن وجوده الحالي في دوري الدرجة الأولى مع نادي مصفوت، أثنى حديد على جهود إدارة النادي، موضحاً أن مهمته كلاعب هي العطاء داخل «المستطيل الأخضر»، بينما تظل مسألة الانتقالات والفرص خاضعة لوجهات النظر الفنية، مؤكداً أن طموحه الشخصي لايزال مرتبطاً بالعودة إلى منصات المحترفين.

فهد حديد:

. طموحي الشخصي لايزال مرتبطاً بالعودة إلى منصات المحترفين.