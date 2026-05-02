سعيد بن مكتوم: فوز سعيدة إسماعيل ببطولة شكودرا للتنس «إنجاز تاريخي»

قال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل، إن فوز لاعبة الإمارات سعيدة إسماعيل بلقب بطولة شكودرا المفتوحة للتنس في فئة تحت 18 سنة، التي اختُتمت أخيراً في ألبانيا، بتنظيم الاتحاد الدولي للتنس، يعد محطة فارقة وإنجازاً تاريخياً غير مسبوق في مسيرة الرياضة النسائية الإماراتية، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة في الدولة، لاسيما على صعيد تمكين اللاعبات، ودعم حضورهن في المحافل التنافسية.

وكانت سعيدة إسماعيل قد فازت في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية فرانشيسكا فوزيو، المصنفة الخامسة في البطولة، بمجموعتين نظيفتين (7-6) و(6-3).

وأعرب الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن أمنياته للبطلة الإماراتية بمواصلة التدريبات بشغف كبير، لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولات المقبلة، والإسهام في رفع علم الإمارات عالياً، مؤكداً حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم المواهب الشابة من الجنسين، بما يعزز فرص تحقيق طموحاتها الرياضية.

وقال في تصريحات صحافية: «هذا الفوز لا يقتصر على كونه لقباً رياضياً فحسب، بل يحمل في طياته رسالة ملهمة لكل اللاعبات الطموحات، ليكنّ على يقين بأن الاجتهاد والمثابرة قادران على تحقيق أعلى مراتب التميز».

كما أعرب عن ثقته بأن تُجسد اللاعبة نموذجاً يُحتذى، ودافعاً قوياً لبقية اللاعبات لمواصلة العمل والسعي نحو تحقيق إنجازات مماثلة ترفع اسم الدولة عالياً في مختلف البطولات.

وفي السياق ذاته أشار إلى أن مجلس الإدارة يضع ضمن أولوياته الاستراتيجية العمل على اكتشاف ورعاية المزيد من المواهب الواعدة من اللاعبين واللاعبات، من خلال برامج تطويرية شاملة، تستهدف مختلف الفئات العمرية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز قاعدة اللاعبين، وبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية بكفاءة واقتدار، وضمان استدامة النجاحات مستقبلاً.

ويُعد هذا اللقب الثاني للاعبة، بعد حصولها على المركز الثاني في منافسات الزوجي ببطولة الاتحاد الأوروبي لفئة تحت 16 سنة مطلع أبريل الماضي.

وتواصل سعيدة إسماعيل ترسيخ حضورها في ساحة التنس الدولي للناشئات، بعدما حققت تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي لفئة تحت 18 عاماً الصادر عن الاتحاد الدولي للتنس، في مؤشر واضح على التطور المستمر في مستواها التنافسي.

وجاء هذا التقدم مدعوماً بإنجازها الأخير وتتويجها بالبطولة، وصعودها في الترتيب العالمي، بما يعكس قدرتها على المنافسة بقوة، وفرض اسمها بين اللاعبات الصاعدات وتحقيق الألقاب بثبات.

وعلى الصعيد المحلي، حققت إنجازاً لافتاً بتتويجها بالمركز الأول مرتين ضمن سلسلة بطولات «الطريق إلى مادو»، حيث أنهت الموسم الماضي متصدرة تصنيف اللاعبات تحت 14 سنة على مستوى الدولة، في تأكيد جديد على مكانتها واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في التنس الإماراتي، وقدرتها على المنافسة وتحقيق الألقاب محلياً ودولياً.

سعيدة إسماعيل: لقب يعني لي الكثير

أكدت البطلة سعيدة إسماعيل أن فوزها بأول لقب لها في منافسات الفردي ضمن بطولات الاتحاد الدولي للتنس يمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، ودافعاً لمواصلة العمل والتطور مستقبلاً.

وقالت في تصريحات صحافية: «هذا اللقب يعني لي الكثير، خصوصاً أنه جاء بعد مباريات قوية وتحديات كبيرة طوال البطولة، لكنني كنت مؤمنة بقدرتي على تحقيق اللقب من خلال التركيز والعمل الجاد».

وأضافت: «أهدي هذا الإنجاز إلى الإمارات، وأسرة الرياضة الإماراتية، التي لم تدخر جهداً في دعمي وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النجاح ورفع علم الدولة في المحافل الدولية».