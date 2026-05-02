تتويج «رأس الخيمة» بلقب دوري 16 عاماً طفرة لقطاع الناشئين

حسم نادي رأس الخيمة رسمياً لقب دوري 16 سنة (ب) لمصلحته قبل جولتين من الختام، في موسم استثنائي شهد هيمنة كاملة للفريق، متزامناً مع إنجاز آخر تمثل في تتويج فريق الـ17 سنة بكأس الإمارات، ما يؤكد الطفرة الفنية الكبيرة لقطاع الناشئين بالنادي.

وتربع «خيماوي الـ16» على القمة برصيد 55 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيه نادي العربي (46 نقطة)، والعروبة (43 نقطة)، لتتحول الجولتان المتبقيتان إلى تحصيل حاصل بعد ضمان الدرع.

وفي تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أكد المدير الفني للفريق، المدرب المصري محمد عوض، أن التتويج لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة عمل يومي دقيق وانضباط تكتيكي عالٍ منذ انطلاقة الموسم. وأوضح عوض أن الفريق نجح في تكريس ثقافة الفوز، محققاً أرقاماً قياسية بامتلاكه أقوى خط هجوم (86 هدفاً)، وأقوى خط دفاع (استقبل 25 هدفاً فقط).

وكشف عوض عن رقم لافت يعكس قوة الفريق، مشيراً إلى الحفاظ على سجل خالٍ من الهزائم على ملعب النادي لمدة موسمين متتاليين، ما منح اللاعبين ثقة كبيرة وشخصية قوية داخل الميدان. وأشاد عوض بالدعم الفني والإداري من الدكتور إبراهيم السكار ومحمد الحمادي، مؤكداً أن النجاح هو «نتاج منظومة متكاملة».

رافد أساسي

ولعل أبرز ما يميز فريق الـ16 هذا الموسم، هو دوره كمخزون استراتيجي للنادي، حيث كشف المدير الفني عن دعم فريق الـ17 سنة المتوج بالكأس بـ12 لاعباً من صفوف فريقه، وهم: عبدالله جمعة، عبدالرحمن الشحي، عمر الشحي، مهند ياسر، زين الدين الميداني، سيف الشامسي، مؤنس أولاد أحمد، شهاب الندابي، خالد العطار، تميم المناعي، عبدالرحمن محمد، ومحمد حسني.

ويقف وراء هذا النجاح خبرة ميدانية كبيرة للمدرب محمد عوض، الذي استثمر سنوات عمله الطويلة في الملاعب المصرية، إضافة إلى تجربته الثرية مع نادي العين الإماراتي التي امتدت لـ17 عاماً، ما ساعده على فهم طبيعة المنافسات المحلية وصياغة أسلوب فني قاد رأس الخيمة لمنصات التتويج.

ولم يغفل عوض دور طاقمه المعاون، مشيداً بجهود مدرب الحراس بهاء أحمد عزت، الذي أسهم في بروز أفضل حارس في الدوري، والدور الإداري المتميز لحمد المالكي في تهيئة المناخ المناسب للاعبين للتركيز في المنافسة.