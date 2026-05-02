النسخة التاسعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، بنادي شباب الأهلي في دبي منافسات النسخة التاسعة من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بمشاركة تسعة من نخبة أندية وأكاديميات الدولة، في إحدى أبرز محطات الموسم المحلي.

وتُفتتح المنافسات بالأدوار التمهيدية، على أن تُحسم الألقاب غداً بإقامة النزالات النهائية وتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أربع فئات رئيسة: الكبار (فوق 18 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والناشئون (تحت 16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً).

وتحمل نتائج النسخة الماضية مؤشرات واضحة على اتساع دائرة المنافسة، بعدما توزعت الألقاب على أربعة أندية مختلفة؛ حيث توّج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب فئة الأشبال، ونادي العين بلقب الناشئين، ونادي الجزيرة بلقب الشباب، فيما حصد نادي بني ياس لقب فئة الكبار، في مشهد يعكس تقارب المستويات ويعزز المنافسة على اللقب بين مختلف الأندية.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يوسف البطران، أن «كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تكتسب أهمية خاصة كونها البطولة الوحيدة التي تُقام بنظام الفرق، وهو ما يفرض معادلة تنافسية مختلفة تجمع بين الأداء الفردي والعمل الجماعي، إلى جانب كونها اختباراً حقيقياً لقدرات اللاعبين على إدارة النزالات تحت الضغط وتوظيف مهاراتهم بكفاءة».

وقال في تصريحات صحافية: «الأندية تدخل هذه النسخة بدوافع متجددة؛ فحاملو الألقاب يسعون إلى ترسيخ تفوقهم، فيما تتطلع بقية الفرق إلى كسر المعادلة وانتزاع الصدارة. هذا التوازن في الطموح هو ما يمنح البطولة خصوصيتها ويجعلها واحدة من أكثر الاستحقاقات المحلية ترقباً».