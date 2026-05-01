قفّاز زايد الحمادي "الذهبي" يُبهر "العين".. ويمنح الوحدة كأس المحترفين

قاد حارس مرمى الوحدة فريقه للفوز بكأس رابطة المحترفين لكرة القدم بتصديه لركلتي ترجيح أمام العين (4-2) في المباراة التي أُقيمت الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وبدأ العين اللقاء بنزعة هجومية واضحة، قابلها تراجع محسوب من لاعبي الوحدة لاحتواء الاندفاع المبكر، حيث هدد سفيان رحيمي المرمى مبكراً بتسديدة، إلا أن الدفاع نجح في إبعادها قبل أن تشكل خطورة حقيقية.

واقترب العين من افتتاح التسجيل عبر لابا كودجو، الذي توغل بمهارة داخل منطقة الجزاء متجاوزاً أكثر من لاعب، لكن تدخل حارس الوحدة حال دون هز الشباك.

وعلى الجانب الآخر، بدأ الوحدة في الظهور هجومياً بشكل تدريجي، وكاد فاكوندو أن يفاجئ العين بتسديدة بعيدة، تصدى لها الحارس خالد عيسى بصعوبة. وكرر اللاعب محاولاته بتسديدة أخرى من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم.

وعاد العين ليهدد مجدداً عبر لابا كودجو، الذي أهدر فرصة محققة بعدما حوّل عرضية متقنة من سفيان رحيمي برأسية مرت بجوار القائم، رغم غياب الضغط الدفاعي.

وقبيل صافرة نهاية الشوط الأول، برز حارس الوحدة زايد الحمادي بتدخل حاسم، بعدما تصدى لتسديدة خطيرة من كاكو، محولاً الكرة إلى ركلة ركنية، ليحافظ على نظافة شباكه قبل توجه الفريقين إلى غرف الملابس.

ولم يطرأ تغيير كبير على مجريات الشوط الثاني، إذ واصل العين محاولاته الهجومية بحثاً عن التسجيل، وأهدر فرصة بارزة عبر تسديدة من ياسيتش نحو المرمى الخالي، إلا أن الكرة علت العارضة.

وفي المقابل، سعى الوحدة لإثبات حضوره الهجومي، حين توغل تاتيش في عمق الملعب قبل أن يطلق تسديدة قوية، لكنها مرت فوق العارضة، لتستمر المحاولات دون ترجمة فعلية على مستوى النتيجة.

وغلب الحذر على أداء الفريقين خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة، رغم التغييرات الهجومية التي أجراها مدرب العين سعياً لحسم النتيجة في الوقت الأصلي، إلا أنها لم تُثمر عن جديد، في ظل التماسك الدفاعي للوحدة واستمرار غياب اللمسة الحاسمة أمام المرمى.