أبرزهم مُهر غير مهزوم.. جياد الإمارات تطارد اللقب الـ13 في «2000 غينيز» الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، عصر غدٍ السبت، إلى مضمار «نيوماركت» العريق في بريطانيا، حيث ينطلق سباق «2000 غينيز» الإنجليزي، المخصص للمهور في سن ثلاث سنوات، والمصنف ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية.

وتتطلع جياد الإمارات إلى إحراز اللقب الـ13 تاريخياً في هذه البطولة الكلاسيكية العريقة، التي تعود انطلاقتها إلى عام 1809، وذلك من خلال مشاركة سبعة خيول.

ويدفع فريق «غودولفين» العالمي بثلاثة من أبرز جياد مسافة الميل، بطموح الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي، وإضافة اللقب السابع في تاريخ «الشعار الأزرق الملكي». حيث يشرف المدرب شارلي آبلبي على كل من المهرين «ديستانت ستورم» و«كينغز تريل»، فيما يتولى المدرب روجر فاريان إعداد المهر «أفيسينا».

ويبدو المهر «ديستانت ستورم»، الفائز في سبتمبر الماضي على ذات مضمار «نيوماركت» بلقب سباق «تاترسولز ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، مرشحاً قوياً للقب، لا سيما بالنظر إلى سلالة نسبه، إذ سبق لوالده «نايت أوف ثندر» وجده من جهة الأم «جورج واشنطن» الفوز بسباق «2000 غينيز» في نسختي 2014 و2006.

واستهل «ديستانت ستورم» مسيرته في صيف العام الماضي بفوز على مضمار «جولاي كروس» في «نيوماركت» ضمن سباق للخيول المبتدئة، قبل أن يحل ثالثاً خلف بطل أوروبا في سن السنتين «غيوان»، في سباقي «أكومب ستيكس» (جروب 3) ضمن مهرجان «إيبور» على مضمار يورك، و«دارلي ديوهرست ستيكس» (جروب 1) على مضمار «نيوماركت».

ويتطلع زميله في الإسطبل «كينغز تريل»، في ظهوره الأول على الأرضية العشبية، إلى محاكاة إنجاز نجم «غودولفين» «نوتابل سبيش»، المتوج بلقب «2000 غينيز» في نسخة 2024، بعدما حقق الأخير إنجازاً تاريخياً بالفوز باللقب عقب ثلاثة انتصارات متتالية على الأرضيات الاصطناعية، في سابقة لم تتكرر منذ عام 1938.

بدوره، استهل الممثل الثالث لفريق «غودولفين»، المهر «أفيسينا»، مسيرته بالفوز في مشاركتيه خلال الموسم الماضي بعمر السنتين، قبل أن يحجز مقعده في «2000 غينيز» بحلوله وصيفاً، منتصف الشهر الماضي، في سباق «كريفن ستيكس» (جروب 3) على ذات المضمار والمسافة.

كما تعوّل الآمال الإماراتية على المهر غير المهزوم «باو إيكو»، المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب جورج بوغي، في أولى مشاركاته بعمر الثلاث سنوات هذا الموسم، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في سن السنتين، كان آخرها في سبتمبر الماضي على ذات المضمار والمسافة، ضمن سباق «تاترسولز أونلاين رويال لودج ستيكس» (جروب 2).

وتتجه الأنظار أيضاً إلى كل من «نيدل ماتش» المملوك لسعيد سهيل بإشراف المدرب وليام هاغس، و«ألب أرسلان» بشعار محمد الشحي، و«لورد بريتن» لعبدالله المنصوري.

يُذكر أن أول ألقاب جياد الإمارات في سباق «2000 غينيز» الإنجليزي يعود إلى عام 1985 عبر المهر «شداديد» للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، فيما تحققت أحدث الألقاب بشعار «غودولفين» في نسختي 2024 و2025 عبر «نوتابل سبيش» و«رولينغ كورت».