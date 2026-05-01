رابطة المحترفين الإماراتية تبحث تعزيز التفاعل الجماهيري وتطوير المسابقات

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماع مجلس الإدارة العاشر للموسم الرياضي 2025-2026، الخميس، في أبوظبي، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وناقش المجلس تقرير الحضور الجماهيري، ضمن متابعة مؤشرات التفاعل مع مسابقات الرابطة، والوقوف على أبرز التطورات المرتبطة بهذا الملف، في إطار السعي لتعزيز الحضور في المباريات ورفع مستوى التفاعل.

كما استعرض المجلس عدداً من الملفات المرتبطة بالتسويق والشؤون التجارية، مع التركيز على تطوير المبادرات التي تسهم في زيادة القيمة التجارية للمسابقات، وتعزيز الشراكات، وابتكار حلول جديدة تدعم انتشار البطولات وتفاعل الجماهير معها.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير مسابقات الرابطة، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة، ويسهم في رفع جودة المنافسات وتعزيز جاذبيتها على المستويين الفني والجماهيري.

وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على إنجاح نهائي كأس الرابطة المقرر الجمعة، من مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، بما يضمن تقديم حدث يليق بمكانة البطولة وتطلعات الجماهير، إلى جانب مناقشة مستجدات العمل واتخاذ عدد من التوصيات الداعمة لمسيرة التطوير خلال الفترة المقبلة.