علي مسري: «الدرع» محسومة للعين.. وصراع البقاء انتهى

أكد الدولي السابق والمحلل الفني، علي مسري الظاهري، أن «قطار» دوري المحترفين بات على مشارف محطته الأخيرة في قلعة «الزعيم»، مشيراً إلى أن تعادل شباب الأهلي مع خورفكان (3-3)، في الجولة 23 المؤجلة، منح العين فرصة ذهبية لحسم اللقب رسمياً قبل جولتين من النهاية، في حال فوزه على الشارقة بالجولة المقبلة.

وأوضح مسري لـ«الإمارات اليوم» أن الفارق اتسع إلى ست نقاط، ومع بقاء تسع نقاط فقط في الملعب يحتاج العين لثلاث نقاط فقط لضمان الدرع، مستفيداً من تفوقه في «المواجهات المباشرة» على شباب الأهلي (ذهاباً 1-0 وإياباً 3-2)، وقال: «المنافسة تبدو محسومة ذهنياً ومعنوياً لصالح العين، وفوزه القادم ينهي الجدل رسمياً».

وعن الصراع على المركز الثالث المؤهل لـ«دوري أبطال آسيا للنخبة»، أشار مسري إلى أن تراجع المستوى الفني للثلاثي (الجزيرة والوحدة والوصل) أشعل المنافسة، معتبراً أن مواجهة الوحدة والوصل القادمة تخدم مصلحة الجزيرة (40 نقطة) لتعزيز موقعه في المركز الثالث، شريطة تجاوز عقبة عجمان.

وفي ما يخص صراع القاع، يرى مسري أنه انتهى، وأن فريق دبا رغم تذيله الترتيب (17 نقطة) وتقديمه مستوى فنياً جيداً إلا أن لغة الأرقام والمواجهات المباشرة تجعل مهمته «شبه مستحيلة»، متوقعاً بقاء البطائح (19 نقطة) وهبوط دبا والظفرة.

واختتم مسري قراءته الفنية بعتاب لأندية «المنطقة الدافئة» (اتحاد كلباء، وعجمان، وخورفكان، وبني ياس)، مؤكداً أنها لم تقدم المردود المتوقع من حيث جودة الأجانب والمدربين، رغم الإثارة التي شهدتها قمة وقاع الجدول هذا الموسم.