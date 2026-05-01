إيفيتش: تغيير المدرب يمنح الوحدة دفعة قوية.. وحسم اللقاء مرهون بالتركيز

قال مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، إن «الزعيم» و«العنابي» يعرفان بعضهما جيداً، ولا توجد أسرار كبيرة بينهما، ما يجعل حسم لقب كأس رابطة المحترفين خلال مواجهتهما اليوم، مرهوناً بالتركيز والتنفيذ الأفضل.

وأضاف إيفيتش في مؤتمر صحافي: «خوض النهائي يحمل طابعاً خاصاً للجميع، سواء اللاعبون أو الجهاز الفني أو الجماهير، إذ إن هذه المواجهات تتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً ذهنياً وبدنياً مختلفاً، ولاشك أن التحضيرات بدأت مباشرة عقب المباراة الماضية في الدوري».

وتابع: «تغيير الجهاز الفني لدى الوحدة في الفترة الأخيرة قد يمنحهم دفعة قوية»، مشيراً إلى أن «وصول مدرب جديد عادة ما يصاحبه أفكار مختلفة ونهج تكتيكي متجدد داخل الفريق».

وأوضح أنه يعرف المدرب، حسن العبدولي، من تجارب سابقة، ما يمنحه تصوراً عاماً عن أسلوبه، لكن في الوقت ذاته تبقى بعض التفاصيل غير واضحة، بسبب قصر الفترة التي قضاها مع الفريق.

من جهته، قال لاعب العين، لابا كودجو، إن مواجهة الوحدة في النهائي تمثل تحدياً كبيراً، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أن الفريق يدرك تماماً طبيعة هذه المباراة وأهميتها.

وأضاف أن الفريق يتعامل مع كل مباراة منذ بداية الموسم وكأنها مباراة نهائية، وهو ما ساعد اللاعبين على الحفاظ على تركيزهم وروحهم القتالية طوال الموسم، وشدد على أن هذه العقلية ستستمر في النهائي.