هدى آل علي: مشاركتي في أولمبياد الشباب «حلم سيتحقق»

أكدت لاعبة منتخب القوس والسهم ونادي الفجيرة للفنون القتالية، هدى آل علي، أن مشاركتها بأولمبياد الشباب في السنغال «حلم سيتحقق»، ويمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، بعد سنوات من العمل والتدريبات المتواصلة، متمنية تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة التي ستقام في مدينة داكار السنغالية، خلال أكتوبر المقبل، وذلك بعد تأكيد مشاركتها في الدورة.

وقالت هدى آل علي لـ«الإمارات اليوم» إنها تشعر بفخر كبير بتمثيل دولة الإمارات في الأولمبياد، معتبرة أن الوصول إلى هذه المرحلة يعكس قيمة الإخلاص في التدريبات والالتزام الكامل، ويعد نتيجة تعب طويل وتحديات خاضتها خلال مسيرتها.

وأضافت: «هذه المشاركة تشكل بداية جديدة نحو تحقيق طموحات أكبر، وعلى الرغم من قوة المنافسة ومشاركة لاعبات مميزات من مختلف دول العالم، فإن لدي ثقة عالية في ترجمة تدريباتي إلى نتيجة إيجابية».

وتابعت: «أولمبياد الشباب سيشهد منافسة قوية بمشاركة لاعبات من مستويات عالية ودول مختلفة، وعلى الرغم من ذلك سأدخل المنافسات بثقة كبيرة في قدراتي وما اكتسبته من خبرات»، معتبرة أن «الاحتكاك باللاعبات العالميات يمثل فرصة للتطور وليس ضغطاً».

وأوضحت أنها تسعى لتقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق نتيجة طيبة لرياضة الإمارات، وإضافة نوعية في مسيرتها الرياضية، التي تمتد إلى خمس سنوات، وخلالها طورت مستواها بشكل مستمر، مؤكدة أن اللعبة علمتها الصبر والتركيز والتعامل مع الضغوط.

وثمنت جهود اتحاد الإمارات للقوس والسهم، ودعم ورعاية نادي الفجيرة للفنون القتالية، ما أسهم في تطورها بشكل تصاعدي.

كما لفتت إلى أن رياضة القوس والسهم في الإمارات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة من حيث الدعم والاهتمام، ما أسهم في جذب المزيد من اللاعبين واللاعبات، معربة عن أملها في استمرار هذا التطور مستقبلاً.

من جهته، أكد مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، أن «تأهل اللاعبة هدى آل علي إلى أولمبياد الشباب يمثل إنجازاً مهماً يعكس تطور رياضة القوس والسهم في الدولة»، مشيراً إلى أن «هذا النجاح جاء نتيجة عمل مستمر وجهود مشتركة بين اللاعبة والجهاز الفني والإداري».

وأضاف أن «النادي سيواصل دعمه للموهوبين وصقل قدراتهم»، متمنياً لها التوفيق في تمثيل الإمارات وتحقيق نتائج مشرفة في المحفل الدولي المقبل.