6 ميداليات ملونة حصاد الإمارات في ألعاب آسيا الشاطئية

اختتمت بعثة الإمارات مشاركتها في النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي استضافتها مدينة سانيا الصينية، خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الماضي، محققة ست ميداليات ملونة جميعها في رياضة الجوجيتسو، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وجاءت دولة الإمارات في المركز السابع على جدول الترتيب العام، وتصدرت قائمة الدول العربية المشاركة في الدورة، التي شهدت مشاركة 1790 رياضياً ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية، تنافسوا في 14 لعبة و15 تخصصاً و61 حدثاً. وشاركت بعثة دولة الإمارات بـ31 رياضياً ورياضية في أربع رياضات هي الجوجيتسو، والشراع، وكرة القدم الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة.

وقدّم منتخب الشراع أداءً مميزاً، وكان قريباً من حصد ميداليتين برونزيتين عبر مروى الحمادي وعبدالله الزبيدي، في منافسات «إلكا 4».

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن مشاركة منتخب الشراع جاءت مشرِّفة وتعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة، مشيراً إلى أن هذه النتائج تُمثِّل حافزاً لمواصلة العمل بثقة وطموح نحو تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة.

من جانبه، أشاد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس محمد المطوع، بما تحقق من نتائج في هذا المحفل القاري.