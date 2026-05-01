العين والوحدة.. نهائيان في مباراة واحدة

يتواجه اليوم، في الساعة 20:45، على استاد محمد بن زايد، فريقا العين والوحدة في «كلاسيكو أبوظبي»، بنهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، في لقاء لا يعترف إلا بالفوز، إذ تمثل الانتصارات المباشرة لقباً بحد ذاته في عرف جماهير الفريقين، ما يجعل اللقاء بمثابة نهائيين في مباراة واحدة.

وأكمل الطرفان تحضيراتهما للمواجهة من خلال سلسلة تدريبات متواصلة أعقبت نهاية الجولة الـ23 من دوري المحترفين، حيث حظي كل فريق بالوقت الكافي لوضع اللمسات الأخيرة، والدخول إلى اللقاء بأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

ويعيش الفريقان واقعاً متبايناً، إذ يمر «الزعيم» بفترة ذهبية، وبات على بُعد خطوة من حسم لقب الدوري، إلى جانب بلوغه نهائي كأس رئيس الدولة، مستفيداً من حالة الاستقرار الفني، وبدوره يدخل «العنابي» اللقاء بطموح إنقاذ موسمه بعد خروجه من بقية المنافسات، إذ باتت آماله معلقة على التتويج بهذا اللقب، في موسم شهد تغييرات فنية عدة، بتولي ثلاثة مدربين قيادة الفريق.

وتميل الأرقام التاريخية لمصلحة العين، إذ التقى الفريقان في 114 مباراة بمختلف البطولات المحلية، حقق خلالها «الزعيم» 53 انتصاراً، مقابل 38 فوزاً للوحدة، فيما انتهت 23 مواجهة بالتعادل، وسجل العين 176 هدفاً، مقابل 141 للوحدة.

والتقى الفريقان بعصر الاحتراف في 50 مباراة، فاز العين في 23 منها مقابل 15 للوحدة، بينما حسم التعادل 12 مواجهة، مع أفضلية هجومية واضحة للعين، بتسجيله 70 هدفاً مقابل 48.

أما في هذه المسابقة، فتبدو الكفة متوازنة إلى حد كبير، حيث تقابل الفريقان في 14 مباراة، حقق كل منهما خمسة انتصارات، مقابل أربعة تعادلات، مع تفوق تهديفي طفيف للعين (15 هدفاً مقابل 13).

ويسعى كل طرف لاستعادة بريقه في هذه المسابقة، إذ يعود آخر تتويج للعين بلقبها إلى الرابع من مايو 2022، بعد فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح (5-4)، عقب التعادل (2-2)، فيما تُوّج الوحدة باللقب ذاته في الثالث من مايو 2024 على حساب العين.

لا وقت إضافياً.. والركلات مباشرة

لن تعرف المباراة طريقها إلى الأشواط الإضافية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، إذ سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم هوية البطل، ما يرفع من أهمية التركيز في التفاصيل الصغيرة، خصوصاً في الدقائق الأخيرة، ويمنح حراس المرمى دوراً حاسماً في ترجيح كفة أحد الفريقين في هذه المواجهات النهائية.

دفعة معنوية من شباب الأهلي للعين

يدخل العين المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تلقى دفعة قوية من تعادل شباب الأهلي مع خورفكان (3-3) في الجولة الـ24 من الدوري، وهي نتيجة قرّبت «الزعيم» خطوة إضافية من استعادة لقب الدوري، ما يمنح لاعبيه ثقة أكبر، ويضاعف من حافزهم لتحقيق لقبين خلال خمسة أيام، خصوصاً في ظل الحالة الفنية المستقرة التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية.

لابا ورحيمي رهان «الزعيم»

يعوّل العين على قوته الهجومية الضاربة بقيادة هدافه التوغولي لابا كودجو، الذي يمتاز بفعاليته العالية أمام المرمى، إلى جانب الجناح المغربي سفيان رحيمي، أحد أبرز نجوم الموسم، بفضل سرعته ومهارته وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، ما يجعل هذا الثنائي السلاح الأبرز لـ«الزعيم» في سعيه لاعتلاء منصة التتويج.

خريبين وتاديتش.. سلاح «العنابي»

يراهن الوحدة على خبرة مهاجمه، السوري عمر خريبين، الذي يمتاز بالتحرك الذكي داخل منطقة الجزاء والتسجيل من أنصاف الفرص، إلى جانب صانع الألعاب، الصربي دوسان تاديتش، الذي يشكل العقل المدبر للفريق، بفضل رؤيته المميزة وقدرته على صناعة اللعب وخلق الفرص، ما يجعلهما أبرز مفاتيح اللعب في المواجهة المرتقبة.

