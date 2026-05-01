العبدولي: حظوظ الوحدة والعين «متساوية» للتتويج باللقب

أكد مدرب الوحدة، حسن العبدولي، أن حظوظ «العنابي» متساوية مع العين في التتويج بكأس رابطة المحترفين، مشدداً على أن الفريق لا ينقصه شيء للتتويج باللقب.

وقال العبدولي في مؤتمر صحافي: «البطولة تمثل تحدياً كبيراً لما تحمله من ضغوط عالية، لكنني معتاد التعامل مع مثل هذه الظروف، سواء من خلال خبراتي السابقة مع المنتخبات، أو خلال مشاركاتي مع الفئات المختلفة التي اعتادت المنافسة حتى الوصول إلى منصات التتويج».

وأشاد باللاعب دوسان تاديتش قائلاً: «تاديتش من أفضل اللاعبين في الدولة، ووجوده يساعدني بشكل كبير، حيث إنه بمثابة مدرب داخل الملعب، وأسهم في توضيح العديد من التفاصيل الدقيقة داخل العمل اليومي، وهي تفاصيل صغيرة تصنع الفارق في كرة القدم الحديثة، خصوصاً مع ضيق الوقت وصعوبة التحضير الكامل في فترة قصيرة».

من جهته، قال لاعب الوحدة، دوسان تاديتش، إن مواجهات «العنابي» أمام العين دائماً ما تحمل طابعاً خاصاً، وقد شهدت في أكثر من مناسبة مباريات قوية وممتعة، إضافة إلى علاقات طيبة بين اللاعبين ولحظات إيجابية من الطرفين.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «المباراة ستكون صعبة ومثيرة، إذ إن التفاصيل الصغيرة عادة ما تحسم مثل هذه اللقاءات المهمة».