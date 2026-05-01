السركال: أتمنى عودة نادي الشباب.. ولدينا ارتباط قوي بهذا الكيان

تمنى رئيس نادي الشباب العربي الرياضي السابق، يوسف السركال، أن يعود نادي الشباب الذي تم دمجه ونادي دبي مع النادي الأهلي قبل نحو تسع سنوات في نادٍ واحد تحت مسمى «نادي شباب الأهلي»، معتبراً أن اسم نادي الشباب يكفيه أن تكون له مكانته، واصفاً إياه بأنه نادٍ قوي، وأن لديهم انتماء قوياً له، مشيراً إلى أن جيله يستحق أن يعود له اسم ناديه مجدداً.

وأضاف السركال في برنامج «جوارح 1958»، الذي يقدمه وليد عبيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، ردّاً على سؤال بشأن ماذا لو عاد نادي الشباب: «أتمنى في يوم من الأيام أن تكون هناك مكرمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعودة اسم نادي الشباب».

وتابع: «اسم نادي الشباب يكفي أن تكون له مكانته، وجيلنا يستحق أن يعود إليه اسم النادي مجدداً، إذ لدينا ارتباط قوي به، لذا فإن الدعاء موجود بعودة النادي، والأمنية كذلك موجودة، والكرم موجود عند صاحب السموّ حاكم دبي».

وأشار يوسف السركال إلى أنهم سيظلون أوفياء لكيان نادي الشباب، واصفاً ذلك بأنه الشيء الطبيعي لهذا الكيان، مشيراً إلى أنه مرت تسع سنوات على قرار الدمج.

وتأسس نادي الشباب العربي الرياضي في دبي عام 1958 قبل أن يُدمج.

وشغل يوسف السركال مناصب رياضية عدة، منها رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس مجلس إدارة نادي الشباب.