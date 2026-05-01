منتخب الترايثلون يشارك بجاهزية عالية في كأس آسيا بالفلبين

تشارك بعثة منتخب الترايثلون في بطولة كأس آسيا للترايثلون - سوبك باي 2026، بالفلبين، التي تشهد مشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات القارة في فئات الرجال، والسيدات، والشباب، والشابات.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة الاتحاد الإماراتي للترايثلون، الهادفة إلى تطوير مستوى اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، من خلال الاحتكاك بأفضل العناصر على المستوى القاري، بما يعزز من حضور الدولة في البطولات الآسيوية والدولية، ويضم وفد المنتخب كلاً من: علي الكعبي، وشارلوت ثيرستون، وديكستر باتن، وزيفي جوان بيتسوورث، وحمد العلي، وماثيو ويليام غرين، فيما يرافق البعثة المدير الفني للاتحاد، الحسن عقيلي.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب تدريباته فور وصوله إلى سوبك باي، استعداداً لانطلاق المنافسات، وسط طموحات بتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة الترايثلون في دولة الإمارات، وتؤكد قدرتها على المنافسة في المحافل القارية.