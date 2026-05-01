سوزا: دفعنا ثمن «فقدان التركيز».. ولقب الدوري بيد العين

أكد المدير الفني لفريق شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن غياب التركيز في اللحظات الحاسمة، كان السبب الرئيس وراء التعثر بالتعادل أمام خورفكان (3-3)، في ختام الجولة 23 من دوري المحترفين، وأوضح سوزا أن «التفاصيل الصغيرة» حرمت «الفرسان» من نقاط المباراة كاملة.

وجاء هذا التعادل بمثابة «هدية» ثمينة لنادي العين، الذي يتصدر الدوري برصيد 59 نقطة، حيث اتسع الفارق مع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني إلى ست نقاط مع تبقي ثلاث جولات فقط، ما يمنح «الزعيم» فرصة حسم اللقب رسمياً في مواجهته المقبلة أمام الشارقة.

وفي تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، قال سوزا: «بدأنا المباراة بجدية وفرضنا أسلوبنا في فترات مهمة، لكننا افتقدنا الحسم والتركيز في توقيتات حرجة، وفي مباريات كهذه فالتفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، وأي تراجع في التركيز يعني دفع الثمن فوراً».

وأضاف المدرب البرتغالي: «استعدنا التوازن في الشوط الثاني وخلقنا فرصاً محققة، لكن سوء التمركز بعد العودة للتعادل (2-2) كلفنا استقبال هدف سريع، وهو ما يعكس حاجتنا لمزيد من النضج في إدارة اللحظات الحاسمة».

وأشار سوزا إلى أن الفريق يمر بمرحلة بناء، قائلاً: «نمتلك مجموعة من المواهب الشابة التي تخوض تجاربها الأولى في هذا المستوى التنافسي، واكتساب الخبرة يتطلب وقتاً وعملاً يومياً لتطوير قدرتهم على التعامل مع ضغوط المباريات الكبرى».

وعن صراع الصدارة، اعترف سوزا بصعوبة الموقف: «النتيجة منحت المنافس أفضلية واضحة، لكننا سنواصل القتال حتى النهاية لإظهار شخصية الفريق القوية».

من جهة أخرى، رد البرتغالي باولو سوزا على الأنباء التي طاردت مستقبله في الآونة الأخيرة، مؤكداً التزامه المطلق بالبقاء مع «الفرسان» حتى نهاية عقده، وشدد سوزا على أن مبادئ العمل الاحترافي تفرض عليه غلق ملف الرحيل أو التجديد حالياً، لضمان أعلى درجات التركيز للفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم، وقال: «أنا مستمر في مهمتي مع شباب الأهلي حتى اليوم الأخير من عقدي، وأتعامل بواقعية واحترافية كاملة، وتركيزي كله منصبّ على التحضير لما تبقى من مواجهات حاسمة، ولا أرى مبرراً لفتح نقاشات قد تشتت ذهن اللاعبين عن أهدافنا المرسومة».

وحول التقارير التي ربطت اسمه بتدريب نادي الوحدة في الموسم الجديد، وصف سوزا تلك الأنباء بأنها «لا تتجاوز دائرة التكهنات الموسمية»، قائلاً: «في عالم كرة القدم، تكثر الأقاويل مع اقتراب نهاية الموسم، لكنني لا أعلق على الشائعات، والأولوية الآن للعمل الميداني وتطوير الأداء، وليس للحديث عن الوجهة المقبلة».

واختتم سوزا حديثه بتأكيد أن قرار الحسم سيؤجل إلى «الغرف المغلقة» بعد نهاية الموسم، موضحاً: «عندما تطلق صافرة الختام، سيكون الوقت مثالياً للجلوس وتقييم المرحلة بكل شفافية واتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف، أما الآن فالولاء التام هو لقميص شباب الأهلي فقط».

وكان نادي شباب الأهلي قد تعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، في يونيو 2024، فيما ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.