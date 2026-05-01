«بيلا باليرينا» تحمل آمال «غودولفين» في «كنتاكي أوكس»

تطرق المهرة «بيلا باليرينا»، المملوكة لفريق «غودولفين»، وإشراف المدرب بريندان واش، باب المجد بحصد أول ألقابها على صعيد سباقات الفئة الأولى «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين تنشد لقب سباق «كنتاكي أوكس» الكلاسيكي، المخصص للمهرات لمسافة 1800 متر رملي، ويجري اليوم على مضمار «شيرشل داونز» الأميركي العريق.

وتحمل «بيلا باليرينا» آمال «غودولفين» في إضافة مهرات «الشعار الأزرق الملكي» للقب ثالث في السباق الكلاسيكي العريق، الذي تعود انطلاقته لعام 1884، والسير على خطى زميلاتها في الفريق اللواتي تُوجن باللقب في نسختَي 2023 مع «بريتني ميسشيفس»، وفي نسخة العام الماضي مع المهرة «غود تشير».

واتبعت «بيلا باليرينا»، الأخت غير الشقيقة للبطلة «بريتي ميسشيفس»، المسار نفسه، من حيث السباقات الأميركية التي خاضتها قبل تحدي «كنتاكي أوكس»، محققة، في فبراير الماضي، فوزاً قوياً في سباق «راشيل ألكسندار ستيكس»، قبل أن تحل وصيفة في مشاركتها الأخيرة، في مارس الماضي، بسباق «فير غراوندز أوكس».

وعلى غرار بطلة العام الماضي لسباق «كنتاكي أوكس»، المهرة «غود تشير»، اختتمت «بيلا باليرينا» موسمها الماضي بعُمر السنتين، بالفوز في سباق «غولدن روز ستيكس» لخيول الفئة الثانية، وأقيم على ذات مضمار «شيرشل داونز» الأميركي.

وعلّق مدير إنتاج خيل السباقات بفريق «غودولفين» في أميركا، مايكل باناهان، على حظوظ المهرة «بيلا باليرينا» بقوله في تصريحات صحافية: «خسرت (بيلا باليرينا) سِجلها الخالي من الهزائم في مشاركتها الأخيرة والتحضيرية لـ(كنتاكي أوكس)، لكن تدريباتها الأخيرة سارت بشكل جيد، بعد أن عمد المدرب بريندان لإزالة القناع الواقي للعينين، وأظهرت خلال تدريباتها معدلات سريعة، كما تم تغيير اللجام لمنح الفارس قدراً أكبر من السيطرة».

«وايز أبروتش» في مهمة تحضيرية لـ «كومونويلث كب ستيكس»

يسعى المهر «وايز أبروتش»، بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لحجز مقعدٍ له في مهرجان «رويال آسكوت»، الصيف المقبل، حين ينشد المهر، البالغ من العمر ثلاث سنوات، لقب الشوط التحضيري لسباق «كومونويلث كب ستيكس»، الذي يقام اليوم على مضمار «آسكوت» البريطاني العريق، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «غروب 3 » لمسافة 1200 متر عشبي.

ويواجه «وايز أبروتش» في مهمة السباق التحضيري لسباق «كومونويلث كب ستيكس» تحدي ثمانية من خيرة جياد السرعة، يبرز منها المهران البريطانيان «بروسلز» و«كوبول».

