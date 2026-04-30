رسمياً.. شباب الأهلي يجدد عقد محترف السلة الأميركي واشنطن حتى 2028

أعلن نادي شباب الأهلي، عن تجديد عقد نجمه الأمريكي ديشوندري واشنطن، ليستمر ضمن صفوف فريق كرة السلة في النادي حتى عام 2028.

وقال شباب الأهلي في بيان، اليوم الخميس: "يأتي تجديد العقد في إطار حرص النادي على الحفاظ على الاستقرار الفني وتعزز طموحات الفريق خلال المواسم المقبل، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها واشنطن مع (فرسا ن دبي)، حيث لعب دوراً بارزاً في العديد من الإنجازات والبطولات، وأسهم بأدائه وخبرته في دعم مسيرة الفريق على الصعيدين المحلي والخارجي".

وأضاف البيان: "واشنطن، من العناصر المؤثرة في تشكيلة شباب الأهلي، لما يمتلكه من قدرات فنية عالية وخبرة كبيرة في المباريات الحاسمة، ما جعله أحد أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار البيان إلى أن قرار التجديد يعكس ثقة إدارة النادي في إمكانات اللاعب، والرغبة في مواصلة البقاء على النجاحات التي حققها الفريق، من خلال الحفاظ على الركائز الأساسية ضمن صفوفه.

واستقبل عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية الفريق محمد أحمد المري، اللاعب الأميركي واشنطن، عقب تجديد التعاقد معه.