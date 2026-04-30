الكعبي: «غُبن تحكيمي» حرم حتا الفوز أمام العروبة.. ونطالب بالعدالة

أعربت إدارة نادي حتا عن استيائها الشديد من الأداء التحكيمي الذي رافق مواجهة الفريق أمام العروبة (1-1)، أول من امس في المباراة المؤجلة من الجولة 25 لدوري الدرجة الأولى، مؤكدة أن «قرارات تقديرية خاطئة» أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء وحرمت «الإعصار» من نقاط ثمينة في صراع التأهل إلى المحترفين.

وفي تصريحات خاصة لـ «الإمارات اليوم»، وجه نائب رئيس مجلس إدارة نادي حتا، سعيد جمعة الكعبي، عتاباً صريحاً إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة، قائلاً: «نشعر بإحباط كبير جراء الغبن الذي تعرض له فريقنا؛ فالمباراة شهدت حالات تحكيمية واضحة للجميع، ومع ذلك لم نلمس ردة الفعل القانونية المطلوبة من طاقم التحكيم، مما أدى إلى خروج المباراة بنتيجة لا تعكس مجريات اللعب».

وأضاف الكعبي: «نقدر جهود لجنة الحكام وتطويرها للمنظومة، لكن لا يمكننا الصمت أمام أخطاء متكررة لها تأثير مباشر في نتائج المباريات، خاصة أننا نمر بمرحلة حاسمة من الموسم لا تحتمل فقدان النقاط بسبب هفوات تقديرية، وهو ما يضع الأندية تحت ضغوطات إضافية».

وطالب نائب رئيس مجلس الإدارة بمراجعة دقيقة للحالات التي شهدتها المباراة (والتي تضمنت المطالبة بركلة جزاء لم تُحتسب)، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتنافسين، مؤكداً أن هدف النادي هو الحفاظ على حقوقه والمساهمة في رقي منظومة التحكيم بما يخدم الكرة الإماراتية.