يوسف السركال: أتمنى عودة نادي الشباب.. وجيلنا يستحق استعادة كيانه

أعرب يوسف السركال، رئيس نادي الشباب العربي الرياضي السابق، عن أمنيته في عودة كيان "نادي الشباب" مجدداً إلى الساحة الرياضية، بعد نحو 9 سنوات من قرار الدمج الذي جمعه بناديي دبي والأهلي تحت مسمى "نادي شباب الأهلي". ووصف السركال نادي الشباب بأنه "كيان قوي" صاحب تاريخ عريق وانتماء عميق، مؤكداً أن جيله والمنتسبين لهذا الصرح يستحقون استعادة اسم ناديهم.

وفي حوار ضمن برنامج «جوارح 1958» الذي يقدمه وليد عبيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال السركال: "أتمنى في يوم من الأيام أن تكتمل سعادتنا بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعودة اسم نادي الشباب؛ فاسم النادي وتاريخه يكفيان لتكون له مكانته المرموقة، ونحن دائماً نعلق آمالنا على كرم صاحب السمو حاكم دبي".

ارتباط وثيق

وأوضح السركال أن جيل نادي الشباب ما زال يرتبط بوجدان قوي بهذا الكيان الذي تأسس عام 1958، مشيراً إلى أن الوفاء لهذا النادي هو "فطرة طبيعية" لكل من انتمى إليه. وأضاف: "مرت تسع سنوات على الدمج، لكن الدعاء والأمنية بعودة النادي لا يزالان يسكنان قلوبنا، وسنظل أوفياء لهذا الكيان الذي لم يكن يوماً نادياً صغيراً".

مسيرة حافلة