العبدولي: الوحدة لا ينقصه شيء للتتويج بكأس المحترفين.. وتاديتش مدرب داخل الملعب

أكد مدرب الوحدة، حسن العبدولي، أن حظوظ «العنابي» متساوية مع العين في الفوز بكأس رابطة المحترفين لكرة القدم غداً الجمعة، مشدداً على أن الفريق لا ينقصه شيء للتتويج باللقب.

وقال العبدولي في مؤتمر صحافي: «البطولة تمثل تحدياً كبيراً لما تحمله من ضغوطات عالية، ولكنني معتاد على التعامل مع مثل هذه الظروف، سواء من خلال خبراتي السابقة مع المنتخبات أو خلال مشاركاتي مع الفئات المختلفة التي اعتادت المنافسة حتى الوصول إلى منصات التتويج».

وأشاد باللاعب دوسان تاديتش، قائلاً: «تاديتش من أفضل اللاعبين في الدولة، ووجوده يساعدني بشكل كبير، حيث إنه بمثابة مدرب داخل الملعب، وأسهم في توضيح العديد من التفاصيل الدقيقة داخل العمل اليومي، وهي تفاصيل صغيرة تصنع الفارق في كرة القدم الحديثة، خاصة مع ضيق الوقت وصعوبة التحضير الكامل في فترة قصيرة».

وأضاف أن الروح الجماعية داخل الفريق تمثل عنصراً مهماً في المرحلة الحالية، وأن الجميع يعمل على هدف واحد وهو تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم نادي الوحدة. وأكد أن الطموح ما زال قائماً، وأنه يأمل في أن يوفق اللاعبون في تقديم المستوى المطلوب وتجاوز التحديات المقبلة بنجاح.

من جهته، قال لاعب الوحدة، دوسان تاديتش، إن مواجهات «العنابي» أمام العين دائماً ما تحمل طابعاً خاصاً، وقد شهدت في أكثر من مناسبة مباريات قوية وممتعة، إضافة إلى علاقات طيبة بين اللاعبين ولحظات إيجابية من الطرفين.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «المباراة ستكون مواجهة صعبة ومثيرة، إذ إن التفاصيل الصغيرة عادة ما تحسم مثل هذه اللقاءات المهمة، ولا شك أن الطابع التنافسي يجعل اللقاء قريباً من المباريات الكلاسيكية التي تحظى بمتابعة كبيرة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يتطلع لتقديم أفضل ما لديه في المباراة، مع أمل في الظهور بشكل قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد.