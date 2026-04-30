إيفيتش: لا أسرار بين العين والوحدة قبل خوض نهائي كأس رابطة المحترفين

كشف مدرب العين، فلاديمير إيفيتش، عن استعدادات فريقه للمباراة النهائية المرتقبة أمام الوحدة، الجمعة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، على لقب كأس رابطة المحترفين، مؤكداً أن الوصول إلى هذا الدور جاء بعد عمل كبير وجهد متواصل من جميع عناصر الفريق. وأوضح أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم خلال المباريات السابقة، ما منح الفريق أحقية التواجد في النهائي بعد النتائج التي تحققت في الأدوار الماضية.

وقال إيفيتش في مؤتمر صحافي: «الفريقان يعرفان بعضهما جيداً، ولا توجد أسرار كبيرة، وهو ما يجعل الحسم داخل أرضية الملعب مرهوناً بالتركيز والتنفيذ الأفضل». وشدد على أهمية احترام المنافس دون مبالغة، مع الحفاظ على الثقة في قدرات فريقه.

وأضاف: «خوض النهائي يحمل طابعاً خاصاً للجميع، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير، إذ إن هذه المواجهات تتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً ذهنياً وبدنياً مختلفاً، ولا شك أن التحضيرات بدأت مباشرة عقب المباراة الماضية في الدوري».

وأكد مدرب العين أنه يدرك جيداً قوة الوحدة، خاصة بعد المواجهات السابقة بين الفريقين هذا الموسم، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه.

وواصل إيفيتش حديثه، مؤكداً أن تغيير الجهاز الفني لدى الوحدة في الفترة الأخيرة قد يمنحهم دفعة جديدة، مشيراً إلى أن وصول مدرب جديد عادة ما يصاحبه أفكار مختلفة ونهج تكتيكي متجدد داخل الفريق. وأوضح أنه يعرف المدرب من تجارب سابقة، ما يمنحه تصوراً عاماً عن أسلوبه، لكن في الوقت ذاته تبقى بعض التفاصيل غير واضحة بسبب قصر الفترة التي قضاها مع الفريق.

من جهته، قال لاعب العين، لابا كودجو، إن مواجهة الوحدة في النهائي تمثل تحدياً كبيراً، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أن الفريق يدرك تماماً طبيعة هذه المباراة وأهميتها.

وأوضح أن الاستعدادات تسير بشكل جيد، حيث يركز اللاعبون على أنفسهم أولاً، مع إدراكهم أن اللقاء لن يكون سهلاً أمام منافس تقليدي يملك خبرة وإمكانات كبيرة.

وأضاف أن الفريق يتعامل مع كل مباراة منذ بداية الموسم وكأنها مباراة نهائية، وهو ما ساعد اللاعبين على الحفاظ على تركيزهم وروحهم القتالية طوال الموسم، وشدد على أن هذه العقلية ستستمر في النهائي، مؤكداً أن الجميع داخل الفريق، من لاعبين وجهاز فني، يعملون بروح واحدة من أجل تحقيق الهدف.