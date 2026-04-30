المهرة «بيلا باليرينا» أمل «غودولفين» للفوز بلقب ثالث في «كنتاكي أوكس» الأميركي

تطرق المهرة «بيلا باليرينا»، المملوكة لفريق «غودولفين» وتحت إشراف المدرب بريندان وولش، باب المجد، بحثاً عن أول ألقابها على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين تنشد لقب سباق «كنتاكي أوكس» الكلاسيكي، المخصص للمهرات لمسافة 1800 متر رملي، والذي يُقام غداً الجمعة على مضمار «تشرشل داونز» الأميركي العريق.

وتحمل «بيلا باليرينا» آمال «غودولفين» في إضافة لقب ثالث لـ«الشعار الأزرق الملكي» في هذا السباق الكلاسيكي العريق، الذي تعود انطلاقته إلى عام 1884، والسير على خطى زميلاتها في الفريق، اللواتي توّجن باللقب في نسخة 2023 مع «بريتي ميسشيفس»، وفي نسخة العام الماضي مع المهرة «غود تشير».

واتبعت «بيلا باليرينا»، الأخت غير الشقيقة للبطلة «بريتي ميسشيفس»، المسار نفسه من حيث السباقات الأميركية التي خاضتها قبل تحدي «كنتاكي أوكس»، محققة في فبراير الماضي فوزاً قوياً في سباق «راشيل ألكسندرا ستيكس»، قبل أن تحل وصيفة في مشاركتها الأخيرة خلال مارس الماضي في سباق «فير غراوندز أوكس».

وعلى غرار بطلة العام الماضي لسباق «كنتاكي أوكس»، المهرة «غود تشير»، اختتمت «بيلا باليرينا» موسمها الماضي بعمر السنتين بالفوز في سباق «غولدن رود ستيكس» لخيول الفئة الثانية، الذي أُقيم على ذات مضمار «تشرشل داونز».

وعلّق مدير إنتاج خيل السباقات في فريق «غودولفين» بأميركا، مايكل بانهان، على حظوظ المهرة «بيلا باليرينا»، بقوله في تصريحات صحافية: «خسرت (بيلا باليرينا) سجلها الخالي من الهزائم في مشاركتها الأخيرة التحضيرية لـ(كنتاكي أوكس)، وسارت تدريباتها الأخيرة بشكل جيد، بعد أن عمد المدرب بريندان إلى إزالة القناع الواقي للعينين، وأظهرت خلال التدريبات معدلات سريعة، كما تم تغيير اللجام لمنح الفارس قدراً أكبر من السيطرة».

«وايز أبروتش» في مهمة تحضيرية لـ«كومونويلث كب ستيكس»

يسعى المهر «وايز أبروتش»، بشعار «غودولفين» وتحت إشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى حجز مقعد له في مهرجان «رويال آسكوت» الصيف المقبل، حين ينشد المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات لقب الشوط التحضيري لسباق «كومونويلث كب ستيكس»، الذي يُقام اليوم على مضمار «آسكوت» البريطاني العريق، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1200 متر عشبي.

ويواجه «وايز أبروتش» في هذه المهمة تحدي ثمانية من خيرة جياد السرعة، يبرز منها المهران البريطانيان «بروسلز» و«كوبول»، اللذان سبق له التفوق عليهما في سبتمبر الماضي، في ختام موسمه بعمر السنتين، عندما تُوّج بلقب سباق «ميدل بارك ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب 1».