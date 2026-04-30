سوزا رداً على أنباء تدرب الوحدة: مستمر في مهمتي مع شباب الأهلي

قطع البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، الطريق أمام سلسلة الشائعات التي طاردت مستقبله في الآونة الأخيرة، مؤكداً التزامه المطلق بالبقاء مع «الفرسان» حتى نهاية عقده. وشدد سوزا على أن مبادئ العمل الاحترافي تفرض عليه غلق ملف الرحيل أو التجديد حالياً، لضمان أعلى درجات التركيز للفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وفي تصريحات خاصة لـ «الإمارات اليوم»، قال المدرب البرتغالي: «أنا مستمر في مهمتي مع شباب الأهلي حتى اليوم الأخير من عقدي. أتعامل بواقعية واحترافية كاملة، وتركيزي كله منصبّ على التحضير لما تبقى من مواجهات حاسمة، ولا أرى مبرراً لفتح نقاشات قد تشتت ذهن اللاعبين عن أهدافنا المرسومة».

وحول التقارير التي ربطت اسمه بتدريب نادي الوحدة في الموسم الجديد، وصف سوزا تلك الأنباء بأنها «لا تتجاوز دائرة التكهنات الموسمية»، قائلاً: «في عالم كرة القدم، تكثر الأقاويل مع اقتراب نهاية الموسم، لكنني لا أعلق على الشائعات. الأولوية الآن هي للعمل الميداني وتطوير الأداء، وليس للحديث عن الوجهة المقبلة».