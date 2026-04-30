كاسكاردو: شباب الأهلي لا يستحق الخروج من الموسم بلا ألقاب

شدد لاعب شباب الأهلي، البرازيلي برنو كاسكاردو، على أن فريقه لا يستحق الخروج من الموسم الحالي من دون ألقاب، مؤكداً أن النادي وجماهيره ولاعبيه وإدارته كانوا يستحقون التتويج بأكثر من بطولة.

وقال كاسكاردو، عقب التعادل الذي خرج به شباب الأهلي أمام خورفكان بنتيجة (3-3)، في ختام مواجهات الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم: «إن بعض التفاصيل الصغيرة حرمت فريقه من المنافسة على أكثر من بطولة»، من بينها لقب الدوري الذي بات قريباً كثيراً من العين.

وأضاف: «بلاشك لم نقدم الصورة التي كانت مطلوبة منا في مباراة خورفكان، وكان يجب علينا أن نفوز بتلك المواجهة لتبقى حظوظنا قائمة في المنافسة على اللقب، أعتقد أن تلك النتيجة ستساعد منافسنا العين بصورة كبيرة على التتويج باللقب».

ومنح تعادل شباب الأهلي وخورفكان فريق العين فرصة كبيرة للتتويج باللقب، إذ بات على بُعد ثلاث نقاط من التتويج رسمياً، بعد أن اتسع الفارق بينهما إلى ست نقاط، مع أفضلية المواجهات المباشرة لمصلحة «الزعيم».

ويحتل شباب الأهلي حالياً المركز الثاني برصيد 53 نقطة، مقابل 59 نقطة للعين، بينما قفز خورفكان إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وتابع كاسكاردو: «منذ أن حضرتُ إلى نادي شباب الأهلي، وعقلية اللاعبين والجهاز الفني لا تعرف سوى الفوز في كل مباراة، لكن مع الأسف فقدنا نقاطاً في مباريات كانت في المتناول، الأمر يعود إلى بعض الجزئيات والتفاصيل الصغيرة التي تحدثت عنها من قبل، عموماً كرة القدم لعبة قائمة دائماً على التطور، وعلينا أن نعمل من اليوم على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها من أجل الظهور بصورة أفضل في الموسم المقبل».

من جهته، اعتبر لاعب خورفكان، أحمد جشك، أن نقطة التعادل أمام شباب الأهلي ستضمن لفريقه بنسبة كبيرة البقاء في دوري المحترفين، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

وقال في تصريحات صحافية: «كنا قريبين من الفوز، واستقبلنا هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، صحيح أن المشاعر متضاربة داخل غرفة تبديل الملابس بين الإحباط وضياع الفوز وعدم الخسارة، لكننا قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، ما سيمنحنا دافعاً لتقديم الأفضل في ما تبقى من مشوارنا في الدوري».

وكان شباب الأهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق يوري سيزار (14)، قبل أن يرد خورفكان بهدفين تباعاً عبر أيلتون يوا مورتي، ولاعب شباب الأهلي ماتيوساو بالخطأ في مرماه (34 و37)، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح يوري سيزار في تسجيل الهدف الثاني لفريقه (48)، لكن أحمد جشك منح خورفكان التقدم مجدداً (59)، قبل أن يتمكن سردار آزمون من إدراك التعادل لشباب الأهلي (90+6).

