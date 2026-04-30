تعادُل حتا والعروبة يخلط أوراق الصعود إلى «المحترفين»

تعادُل فريقَي حتا والعروبة (1-1)، أمس، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، خلط الأوراق، وأثر بشكل مباشر في حسابات الصعود.

وافتتح العروبة التسجيل عبر لاعبه، المالي تيكورا تراوري، في الدقيقة 11، قبل أن ينجح حتا في إدراك التعادل عن طريق، المغربي أيمن رشوق، في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد حتا إلى 44 نقطة في المركز الثالث، وهو الرصيد نفسه للعروبة صاحب المركز الرابع، مع خوض كل فريق 23 مباراة، ما زاد من حدة الصراع على المراكز المتقدمة مع اقتراب ختام الموسم.

وشهدت المباراة مستوى فنياً مرتفعاً من الفريقين، مع تبادل للهجمات التي لم يُكتب لها النجاح في أكثر من مناسبة، وسط أداء متوازن من الجانبين.

وفي الوقت بدل الضائع، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب حتا، دانييل ليديسما، (90+8)، إلى جانب إشهار ست بطاقات صفراء خلال مجريات اللقاء.

واستفاد فريق يونايتد من النتيجة، إذ حافظ على فارق ست نقاط عن صاحب المركز الثالث حتا، ما يُعزّز حظوظه في سباق الصعود خلال الجولات المقبلة.