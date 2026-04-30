«تشرشل داونز» يستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة اليوم

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق، اليوم، المحطة الثانية من النسخة الـ33 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في مضمار «تشرشل داونز» العريق بمدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأميركية، ضمن سباقات «ديربي كنتاكي» بنسخته رقم 152، الذي يعد أحد أعرق وأشهر سباقات الخيل العالمية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، دعماً لخطط تطوير سباقات الخيل العربية، وتعزيز حضورها في أرقى المضامير العالمية، والحفاظ على إرث الخيل العربي الأصيل، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم لرعاية مسيرة الخيل العربي وموروثه الأصيل.

ويمثل حضور سباق الكأس الغالية في مشهد السباقات العالمية الكبرى، تجسيداً مهماً للمكانة المرموقة ولمسيرتها الريادية، كما يعتبر مضمار «تشرشل داونز» العريق، الذي تأسس عام 1875، منصة للقاء الكبار والأقوياء للمنافسة على لقب السباق المخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تجمع المحطة الأميركية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار المُلاك والمدربين والفرسان في واحدة من أقوى المواجهات التنافسية.

ويقام السباق المخصص للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بجوائز تبلغ 400 ألف دولار، وهي الجائزة الأعلى في تاريخ سباقات الخيل العربية على الأراضي الأميركية، كما تمثل نسخة هذا العام الاستضافة الثامنة لمضمار «تشرشل داونز» في مسيرة الكأس الغالية.

ويكتسب السباق أهمية خاصة بإقامته بالتزامن مع سباقات «ديربي كنتاكي» الجزء الأول من التاج الثلاثي، بما يمنح الخيل العربية الأصيلة منصة استثنائية للظهور أمام حشود جماهيرية غفيرة وتغطية إعلامية دولية واسعة، ويعزز من مكانتها في المضامير الدولية.

تضم القائمة المشاركة تسعة من نخبة الخيول العربية المصنفة، يتقدمها «دايموند جيم إيه إيه» بطل النسخة السابقة، والساعي لتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز لقبه الثالث في السباق الأميركي ومعادلة الرقم القياسي، بقيادة الفارس العالمي إيراد أورتيز جونيور، وإشراف المدرب جيرنستو توريز.

وينافسه في الشوط: «دبليو إم إيه وايلد كيسيز»، و«إيه إيه تيك تشانس»، و«هاي ستيكس»، و«هاي كانتري»، و«آر بي بادونكادونك»، و«دبليو إم إيه غراند فينالي»، و«دبليو إم إيه سموك سيجنال»، و«كويك راي إيه إيه»، في مواجهة مرتقبة لتسجيل أسمائهم في قائمة شرف السباق.

الظاهري: قيمة مضافة لمسيرة الكأس الغالية

أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، مطر سهيل اليبهوني الظاهري، أن تنظيم السباق في «تشرشل داونز»، ضمن ديربي كنتاكي، يمثل إنجازاً استراتيجياً ومكسباً جديداً لمسيرة الخيل العربي عالمياً، ويجسد المكانة المتنامية للكأس الغالية بين كبرى السباقات الكلاسيكية.

وقال إن الأصداء الإيجابية الواسعة التي تحظى بها سلسلة السباقات في مختلف محطاتها العالمية، تعكس نجاح رؤية الإمارات في دعم وإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتؤكد دور الكأس الغالية كمنصة رائدة للملاك والمربين على المستوى الدولي، وأضاف أن إقامة السباق في هذا الموعد العالمي تمثل قيمة مضافة لمسيرة الكأس الغالية، وتؤكد ريادة الدولة في إبراز إرث الخيل العربي في أهم المضامير العالمية.