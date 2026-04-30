دوري المحترفين «الأصغر سناً» بين كبار آسيا

يتصدر دوري المحترفين قائمة الدوريات الآسيوية الخمسة الأعلى، من حيث القيمة السوقية، من ناحية امتلاكه أصغر معدل أعمار للاعبين، وفقاً لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» المختص بانتقالات اللاعبين.

وأظهرت الإحصاءات أن الدوري الإماراتي - الذي يحتل المركز الثاني آسيوياً من حيث القيمة السوقية بإجمالي يبلغ 361.44 مليون يورو (وفق تصنيفات أبريل الجاري) - سجّل أقل معدل أعمار بين هذه الدوريات، بمتوسط 26.7 عاماً للاعبين الـ426 المقيدين في صفوف 14 نادياً بدوري المحترفين.

وشارك الدوري الصيني الممتاز «سوبر ليغ» مع الدوري الإماراتي في الصدارة، من حيث أصغر معدل أعمار، إذ بلغ متوسط أعمار لاعبيه أيضاً 26.7 عاماً، مع عدد أكبر من الأندية (16 نادياً) وإجمالي 513 لاعباً، وبقيمة سوقية بلغت 165.5 مليون يورو.

وجاء الدوري الياباني «جي 1 ليغ» في المرتبة الثالثة، من حيث معدل الأعمار، بمتوسط 26.8 عاماً، وذلك لإجمالي 697 لاعباً يُمثّلون 20 نادياً، رغم احتلاله المركز الرابع من حيث القيمة السوقية بإجمالي 310.78 ملايين يورو، ورغم تصدر الدوري السعودي للمحترفين قائمة الدوريات الآسيوية من حيث القيمة السوقية بإجمالي 1.13 مليار يورو، فإنه حلَّ في المرتبة الرابعة من حيث صغر معدل الأعمار، بمتوسط 27.1 عاماً للاعبين الـ503 الذين يُمثّلون 18 نادياً. في المقابل، جاء الدوري القطري للمحترفين الأعلى من حيث متوسط الأعمار بين الدوريات الخمسة، مسجلاً 28.2 عاماً لـ352 لاعباً مقيدين في 12 نادياً، رغم وصول قيمته السوقية إلى 360.8 مليون يورو.