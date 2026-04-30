العين يبدأ شهر الحصاد لإنهاء 4 سنوات من جفاف الألقاب المحلية

يدخل فريق العين شهر مايو لحصاد البطولات بوصفه المرحلة الحاسمة التي سيجني فيها حصيلة موسم كامل من العمل والتخطيط، إذ يُمثل هذا الشهر ذروة العمل والإنتاج، وتتحدد فيه ملامح النجاح عبر سباق الأمتار الأخيرة في ظل منافسة الفريق على جميع البطولات المحلية.

ويأمل «الزعيم» ترجمة ما قدمه طوال الموسم إلى ألقاب تُنهي نحو أربع سنوات من جفاف الألقاب المحلية، متجنباً شبح موسم 2015-2016، حين كان قريباً من تحقيق أكثر من لقب قبل أن يخرج في النهاية خالي الوفاض.

ويفتتح «الزعيم» هذه المرحلة بمواجهة الوحدة، غداً، على لقب كأس رابطة المحترفين، قبل أن يلتقي الشارقة، في السادس من مايو، ضمن الجولة 24 من دوري المحترفين، ثم يواجه الظفرة في 10 مايو ضمن الجولة 25، فيما لم يُحدد موعد مباراته أمام دبا في الجولة الأخيرة حتى الآن، على أن يختتم مشواره بمواجهة الجزيرة 22 مايو في نهائي كأس رئيس الدولة.

وقدّم الفريق مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، محافظاً على ثباته الفني منذ البداية، كما حطم عدداً من الأرقام، من بينها أطول سلسلة من دون خسارة، ويتصدر حالياً جدول الدوري من دون أي هزيمة.

ولا خيار أمام الفريق سوى تحقيق الألقاب الثلاثة لتعويض جماهيره عن الغياب الطويل عن منصات التتويج المحلية، إذ يعود آخر تتويج محلي إلى 26 مايو 2022، عندما أحرز لقب دوري المحترفين لموسم 2021-2022، ومنذ ذلك الحين مضت 3 سنوات و11 شهراً و5 أيام (1436 يوماً).

من جهته، أشاد الخبير الكروي والمحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي، عبدالله حسن، بالاستقرار الفني والإداري داخل نادي العين، مؤكداً أنه كان مفتاح نجاح الفريق هذا الموسم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نهنئ إدارة نادي العين على وضع استراتيجية واضحة الأهداف في الموسم الحالي بناء على معطيات المواسم السابقة، حيث استقرار الجهاز الفني واستقرار الفكر التدريبي خلال المواسم السابقة، إذ لم يخرج النادي عن مدربي شرق أوروبا».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك الثبات على نوعية اللاعبين الذين أثبتوا كفاءتهم بجانب العمل على تدعيم الفريق بلاعبين يصنعون الفارق، مثل الحسين رحيمي ويحيى بن خالق».

وتابع: «قرار الإبقاء على المهاجم التوغولي لابا كودجو، رغم إصابته، كان صائباً، خصوصاً أن الإدارة آمنت بقيمته، كما أن هناك لاعب الوسط، أليخاندرو كاكو، الذي صنع الفارق والقادر على قيادة الفريق في أصعب الأوقات».

وختم: «في تقديري كل الألقاب قريبة للعين أكثر من العين، وذلك من خلال المعطيات الفنية وقوة دكة الاحتياط، إذ إن كل لاعب يصنع فارقاً».

في المقابل، أكد المحلل الرياضي، خالد العوضي، أن الاستقرار الفني وتصدر العين للدوري من دون خسارة، يجعلانه الأقرب للتتويج، مشدداً على أهمية الاستمرار في البناء.

وقال: «يجب أن يكون الهدف واضحاً من الآن إذا أراد العين المنافسة قارياً، لأن كتيبة النجوم الحالية من الممكن أن تنافس محلياً».

وأضاف: «الاستمرار على الاستقرار الفني، والحفاظ على بعض النجوم، واستقطاب لاعبين (سوبر)، كلها عوامل تدعم المستوى الفني لفريق العين لمقارعة كبار القارة الآسيوية من جديد في الموسم المقبل».

يذكر أن آخر مرة نافس فيها العين على جميع الجبهات كان في موسم 2015-2016، حين خرج خالي الوفاض، بعدما خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام تشونبوك الكوري الجنوبي، ونهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة، فيما أنهى الدوري وصيفاً خلف شباب الأهلي.

مباريات العين في مايو

. نهائي كأس رابطة المحترفين أمام الوحدة (الأول من مايو)

. الجولة 24 للدوري أمام الشارقة (6 مايو)

. الجولة 25 للدوري أمام الظفرة (10 مايو)

. الجولة الأخيرة للدوري أمام دبا (16 أو17 مايو)

. نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة (22 مايو)