تورينتي يتأهب للموسم الوداعي مع «فيكتوري»

أشادت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 1» بالسائق الأميركي، شون تورينتي، قائد فريق «الفيكتوري»، الذي يستعد لخوض موسمه الوداعي بعد إعلانه الاعتزال بنهاية موسم 2026، والذي ينطلق من جائزة إقليم سردينيا الكبرى في مدينة كالياري الإيطالية، من 29 إلى 31 مايو المقبل، ويتضمن سبع جولات في خمس دول.

وكان تورينتي قد توِّج بلقب بطولة العالم للسائقين للمرة الرابعة في مسيرته خلال الموسم الماضي، بعد أن قاد، إلى جانب زميله أليك ويكستروم، فريق «الفيكتوري» لإحراز لقب بطولة العالم للفرق للمرة الأولى في تاريخه.

ووصفت اللجنة السائق الأميركي بـ«الأسطورة»، نظراً لأدائه الاستثنائي، خصوصاً بعد عودته القوية من حادث تعرض له في ختام موسم 2023، وأبعده عن منافسات موسم 2024، قبل أن يعود بقوة في موسم 2025 ويحقق لقب العالم الرابع في مسيرته، وقال تورينتي: «سيكون موسم 2026 جولة الشرف الأخيرة في مسيرتي، وفرصة أخيرة لمقارعة الأفضل، وارتداء ألوان فريق الفيكتوري بكل فخر، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تميز هذه البطولة».

من جانبه، أشاد مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، بما قدمه تورينتي، مؤكداً أنه كان نموذجاً في الالتزام والعزيمة، وقال: «وضعنا ثقتنا بتورينتي بعد عودته من الإصابة، وأثبت جدارته بقيادة الفريق إلى لقب بطولة العالم في الموسم الماضي، ونتطلع إلى تكرار هذا النجاح، خاصة مع دخوله الموسم الجديد بأعلى درجات التركيز، سعياً لختام مسيرته بأفضل صورة ممكنة».