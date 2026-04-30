الأميركي تايلور.. ظهور أول بطعم الذهب مع «سلة النصر»

أعرب اللاعب الأميركي، تايلور ستون، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه في مسيرته الاحترافية، بعد أن قاد فريقه النصر للاحتفاظ بلقب «كأس الإمارات» لكرة السلة للعام الثالث على التوالي، إثر فوزه على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة (83-81) في المباراة النهائية، التي أُقيمت أول من أمس.

وقال تايلور لـ«الإمارات اليوم» إن سمعة دبي العالمية وجمال المدينة كانا دافعين رئيسين لعدم التردد في قبول عرض النصر، والانضمام إلى صفوفه للمشاركة في البطولة، مؤكداً أن تتويجه باللقب في أول ظهور له مع الفريق يُعد إنجازاً مميزاً في مسيرته، وأضاف: «لم يسبق لي زيارة دبي من قبل، لكن سمعتها العالمية شجعتني على القدوم مباشرة بعد تجربتي في الدوري السعودي مع أهلي جدة، وقبول عرض النصر، وخلال فترة قصيرة، ومع الأجواء الإيجابية والتعاون الكبير من زملائي، تمكنت من تحقيق الانسجام سريعاً، ما أسهم في تتويجنا باللقب».

وأوضح أن نظام البطولة وجدولها الزمني المضغوط، الذي امتد لـ11 يوماً فقط، شكّل تحدياً خاصاً، سواء من حيث إثبات الذات أو تحقيق الانسجام مع الفريق، إلا أن البيئة الإيجابية داخل النادي ساعدته على التألق منذ المباراة الأولى، مشيراً إلى تسجيله معدلاً تجاوز 20 نقطة في كل مباراة، وصولاً إلى النهائي.

وأشار تايلور إلى صعوبة المباراة النهائية أمام شباب الأهلي، واصفاً إياه بالفريق القوي والمنظم، مضيفاً: «المباراة جاءت متقاربة في معظم فتراتها، لكننا نجحنا في حسمها خلال الدقائق الأخيرة».

وتابع: «مواجهة منافس تقليدي في نهائي ثالث بين الفريقين هذا الموسم بعد كأس الاتحاد والدوري العام، فرضت ضغوطاً كبيرة، إلا أننا تمكنا من قلب النتيجة في اللحظات الحاسمة وانتزاع الفوز».

واختتم: «نجاحي في مهمتي الأولى مع النصر يمنحني دافعاً كبيراً لمواصلة العمل خلال فترة التوقف المقبلة».

الوكيل: فخورون بتمثيل الإمارات في «النخبة الخليجية»

أعرب المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي النصر، المصري حسام الوكيل، عن فخره باحتفاظ فريقه بلقب «كأس الإمارات» للموسم الثالث على التوالي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمنح الفريق شرف تمثيل كرة السلة الإماراتية في النسخة الأولى من بطولة «النخبة الخليجية»، المقررة في سبتمبر المقبل، والمؤهِّلة إلى دوري سوبر غرب آسيا «سوبر ليغ».

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا أداءً يعكس التطور المستمر للفريق، خصوصاً أن التتويج جاء على حساب فريق كبير بحجم شباب الأهلي، في ثالث نهائي يجمعنا هذا الموسم».