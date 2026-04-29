«شاهين» يشارك في بطولة موناكو لسباعيات الرجبي

يشارك فريق شاهين للرجبي، التابع للاتحاد الإماراتي، في بطولة موناكو الدولية لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها مدينة موناكو الفرنسية، وتنطلق منافساتها يوم غدٍ الجمعة، بمشاركة سبعة فرق من نخبة الأندية والمنتخبات الأوروبية، وذلك ضمن محطة إعداده قبل الاستحقاقات القارية المقبلة، والتي تشمل الجولة الأولى من بطولة آسيا للرجال والسيدات يومي 29 و30 أغسطس في الصين، تليها منافسات دورة الألعاب الآسيوية خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من أكتوبر في اليابان، ثم الجولة الثانية من بطولة آسيا يومي 17 و18 أكتوبر في سريلانكا.

وكان الفريق قد غادر إلى فرنسا قبل عدة أيام للدخول في معسكر تدريبي قصير، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، والتأقلم مع أجواء المنافسات قبل انطلاق البطولة.

ويضم فريق شاهين نخبة من اللاعبين المواطنين، في إطار خطة اتحاد الإمارات للرجبي الرامية إلى تطوير المواهب الوطنية ومنحها فرص الاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات من خلال المشاركات الخارجية.

وكان الاتحاد الإماراتي للرجبي قد اختار 12 لاعباً، للمشاركة في بطولة فرنسا إلى جانب الجهاز الفني بقيادة خلدون المليح، ويعاونه يوسف شاكر، فيما يتولى نزار مهران مهام مدير الفريق.

وتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية.

ويستهل شاهين مشواره بمواجهة فريق موناكو، أحد أبرز الفرق الفرنسية الذي يضم عدداً من لاعبي منتخب فرنسا، قبل أن يلتقي فريق سيفنز لاندز، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة فريق وامباستز.

وأكد أمين عام اتحاد الرجبي، محمد سلطان الزعابي أن المشاركة في بطولة موناكو تمثل محطة مهمة ضمن خطة الاتحاد لإعداد اللاعبين المواطنين، ومنحهم فرصاً أكبر للاحتكاك الخارجي واكتساب الخبرات من مدارس مختلفة في اللعبة، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تسهم في رفع المستوى الفني والبدني وتعزيز جاهزية اللاعبين قبل المشاركات الرسمية.

وقال في تصريحات صحافية أن «اتحاد الرجبي يعمل وفق استراتيجية واضحة لتوسيع قاعدة الممارسين وصقل المواهب الوطنية، إلى جانب توفير أفضل برامج الإعداد والمعسكرات والمشاركات الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على نتائج المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية، معرباً عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم مستويات مشرفة تعكس التطور الذي تشهده رياضة الرجبي في دولة الإمارات».