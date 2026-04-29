شاطئ كلباء يستضيف «البطولة المفتوحة للبياثل والترياثل وليزر رن»

يستضيف شاطئ كلباء يومي الجمعة والسبت المقبلين البطولة المفتوحة للبياثل والترياثل وليزر رن، والتي يُنظمها اتحاد الامارات للخماسي الحديث بالتعاون مع نادي كلباء مشاركة واسعة من مختلف الأكاديميات ومراكز تدريب السباحة على مستوى الدولة، إلى جانب عدد من الأندية الرياضية، في إطار توجه الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور هذه الرياضات على المستوى المحلي.

وتأتي إقامة البطولة ضمن تحضيرات الاتحاد لاستضافة البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل وليزر رن في أكتوبر المقبل بما يعكس جاهزية الدولة لتنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية القارية وفق أعلى المعايير التنظيمية.

وأكدت رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، أن تنظيم البطولة المفتوحة على شاطئ كلباء يأتي في إطار حرص الاتحاد على نشر ثقافة رياضة الخماسي الحديث وتعزيز حضورها مجتمعياً، لا سيما من خلال إقامة الفعاليات في البيئات الطبيعية التي تضيف بعداً مميزاً للمنافسات.

وقالت في تصريحات صحافية إن اختيار شاطئ كلباء يعكس توجه الاتحاد نحو تنويع مواقع إقامة البطولات وربطها بالمقومات السياحية والبيئية للدولة، بما يسهم في استقطاب شريحة أوسع من المشاركين ويمنح اللاعبين تجربة تنافسية مختلفة.

وأضافت أن: «البطولة ستشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، الأمر الذي يسهم في اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير قدرات اللاعبين، إذ يحرص الاتحاد على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر لدعم مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها».

ووجهت المطروشي الشكر مجلس إدارة نادي كلباء لدعمه وتعاونه في استضافة وتنظيم البطولة، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في إنجاح الحدث وخروجه بالصورة المنشودة.