النصر يحتفظ بـ «كأس السلة» للعام الثالث توالياً

تُوِّج فريق كرة السلة في نادي النصر بلقب «كأس الإمارات»، للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على ضيفه شباب الأهلي بفارق نقطتين وبنتيجة (83-81)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس، على صالة راشد بن حمدان في دبي.

وقام رئيس اتحاد كرة السلة، عبداللطيف الفردان، يرافقه نائب رئيس الاتحاد، عبدالله حسن، وعضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي النصر مشرف كرة السلة، سالم بن علي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بتتويج فريق النصر بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، بينما نال شباب الأهلي الميداليات الفضية. وجاءت بداية المباراة متكافئة، حيث أنهى النصر الربع الأول متقدماً بفارق نقطة واحدة (25-24)، قبل أن ينجح شباب الأهلي في إدراك التعادل مع نهاية الشوط الأول (46-46)، بعد تفوقه في الربع الثاني (22-21). ومع انطلاق الشوط الثاني، قاد المحترف الأميركي، مارفيل هاريس، هجوم النصر، ليعيد فريقه إلى المقدمة مع نهاية الربع الثالث بفارق أربع نقاط (23-19)، لتتجه المباراة نحو ربع أخير حاسم، وفي الدقائق الـ10 الأخيرة، أظهر النصر صلابة دفاعية رغم تفوق شباب الأهلي في الربع الرابع (16-14)، ويدين النصر بفوزه إلى تألق صانع ألعابه الأميركي، مارفيل هاريس، الذي سجّل 34 نقطة كأفضل مسجل في المباراة.