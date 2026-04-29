كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق في دبي السبت

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة انطلاق منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، يوم السبت المقبل، حيث تقام المنافسات يومي الثاني والثالث من مايو المقبل، في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة تسعة من نخبة الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في واحدة من أهم البطولات ضمن أجندة الموسم المحلي. وتشهد البطولة منافسة قوية بين الأندية على المراكز الأولى في مختلف الفئات، بما يعكس قيمتها الفنية والمعنوية، ويعزز مكانتها كإحدى أبرز محطات الموسم، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من مليون درهم.

وتبدأ منافسات الأدوار التمهيدية يوم السبت، على أن تُقام النزالات النهائية يوم الأحد، بمشاركة الأندية والأكاديميات في فئات تحت 14 و16 و18 عاماً والكبار، ضمن منافسات الفرق، حيث يتم تحديد آلية التنافس في كل فئة بحسب عدد الأندية المشاركة، لتراوح بين مواجهات بنظام الأفضل من ثلاثة نزالات، ومنافسات بنظام المجموعات، وصولاً إلى الأدوار النهائية لتحديد المراكز الأولى، بما يشمل البطل والوصيف والفائزين بالمركز الثالث.