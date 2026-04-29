غيث النعيمي يُتوَّج ببطولة العين للشطرنج الخاطف

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية منافسات بطولة الشطرنج الخاطف، التي أُقيمت بمقر النادي، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، غيث سعيد النعيمي، بالمركز الأول، فيما جاء أحمد سعيد بندق في المركز الثاني، وحلّ إلياس إيفان ماثيو في المركز الثالث.

وفي ختام البطولة، قام رئيس مجلس «شباب العين إيه سي إم جي»، سلطان عبدالله العريف الظاهري، بتكريم الفائزين، وتسليم الجوائز والميداليات للفائزين، وقال بيان صادر عن نادي العين للشطرنج إن الهدف من هذه البطولة هو استقطاب نخبة من اللاعبين من مختلف دول العالم، إلى جانب دعم المواهب الشابة الإماراتية وإتاحة الفرصة أمامها لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات متقدمة.